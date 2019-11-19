影／依賴導航？ 外地汽車誤闖中原陸橋機車道
2019-11-19 12:24
聯合報 記者張弘昌
／即時報導
桃園市中壢中原路橋地下機車道，屢有汽車誤闖，17日傍晚就有機車騎士，在路幅狹窄的機車專用道，碰到一輛紅色轎車。誤闖車輛疑因不熟悉路況，在進退兩難下，也不知有迴轉道，只好硬著頭皮開出地下道。
了解當地路況網友研判，這不是外地車輛，就是駕駛只看著導航開，沒有注意道路上的禁止汽車進入標誌，才會踩到地雷，闖進機車專用道。
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中壢警分局普仁派出所副所長簡建忠表示，有關汽車誤闖中原路橋地下道，多為外地車輛因不熟路況所致。目前該地下道2處出入口，皆有設置禁止汽車進入標誌。
此外，中北路、中山東路口側出入口，也加裝交通連桿，防制汽車誤闖，警方每日也針對車流量較大時段，編排勤務疏導交通暨防制汽車誤闖，警方呼籲用路人務必依交通標誌指示行車，如違反依道交管理處罰條例開單告發，處以900元罰款。
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