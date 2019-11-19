台版普羅旺斯「桃園仙草花節」近20萬坪紫色花海登場
2019-11-19 12:24
聯合報 記者鄭國樑
／即時報導
有台版普羅旺斯之稱的「桃園仙草花節」，11月23日(周六)在楊梅區富岡農場登台，展期至12月8日，今年以「花漾楊梅仙境遊」為主題，規劃3個特色展區、4座童趣裝置藝術，並安排農創市集、音樂會、下午茶野餐日、千人仙草宴、DIY體驗、攝影比賽等精彩活動，串聯富岡周邊農場及景點，帶給民眾豐富的花卉饗宴。
桃園市長鄭文燦昨天參加宣傳活動指出，去年花彩節推出仙草花造成轟動，今年特地擴大舉辦，種植面積由1.5公頃擴大為5公頃，並規畫3大特色展區，其中「奇幻仙境區」結合4座童趣裝置藝術，包括城堡、下午茶、紅心皇后與高帽先生和蘑菇舞台；「夢幻仙境區」種植大片仙草花海，開放民眾進入拍照打卡；「花漾仙境區」種植波斯菊、百日草花與向日葵等特色花卉。
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鄭文燦說，市府積極推廣花卉經濟，希望將大地當成畫布、草花作為畫筆，透過「一休區一花卉」推動農業轉型，陸續推出觀音蓮花園休區的蓮花季、大園溪海休區的彩色海芋季、龍潭大北坑休區的戀戀魯冰花節等特色花卉活動。
楊梅地區近年來推廣仙草種植，經過桃園農業改良場歷時25年培育的仙草新品種「桃園2號」，香氣濃郁，還有仙草茶、仙草雞、仙草蛋捲、仙草面膜等特色產品，期許仙草這項農產品未來能夠成為楊梅的特色。
農業局長郭承泉表示，2019桃園仙草花節活動，第一周將以扮裝遊行揭開序幕，並邀請樂團進行系列表演；第二周將舉辦瘋狂下午野餐日；第三周將舉辦「千人仙草宴」，並安排老少咸宜的魔幻雜技演出，歡迎民眾踴躍參加。詳細活動資訊請至官方網站，或官方粉絲團查詢。
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