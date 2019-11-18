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兒童遊具荒漠 竹縣親子抗議

2019-11-18 23:56聯合報 記者郭政芬／新竹報導

新竹縣平均每3千位竹北孩子才能分得一座鞦韆、萬人分一座沙坑，30多位積極爭取兒童遊戲權的親子家庭昨天到縣府前開記者會，爭取編列遊戲場預算和特色多元遊具。
新竹縣30多位積極爭取兒童遊戲權的親子家庭，昨天一早到縣府前開記者會。 記者郭政...
新竹縣30多位積極爭取兒童遊戲權的親子家庭，昨天一早到縣府前開記者會。 記者郭政芬／攝影
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發起連署抗議的楊怡青表示，竹北0到14歲共有4萬3千人，她與10 位媽媽花了一個多月走訪竹北近200座公園，發現幾乎都是罐頭公園，深受各年齡層喜愛的遊具設置率極低，例如鞦韆15座、攀爬架8座、沙坑僅3座，堪稱萬人沙坑。反觀使用年齡偏低的搖搖馬、長輩用的健身器材卻有百餘座。

發起連署抗議的家長楊怡青表示，深受各年齡層喜愛的遊具設置率很低，例如鞦韆15座、...
發起連署抗議的家長楊怡青表示，深受各年齡層喜愛的遊具設置率很低，例如鞦韆15座、攀爬架8座、沙坑僅3座，堪稱萬人沙坑。 記者郭政芬／攝影
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家長們指出，竹縣府明年度預算創新高，但未見公園遊戲空間建設維護的規畫，「漠視兒童遊戲與肢體發展需求」。特公盟理事長林亞玫也現身支持，直指近年各縣市興起特色遊戲場的改造，竹縣比其他縣鎮市還慢。

「縣長阿公請傾聽小孩的聲音！」孩子們說很可惜繩索公園、骨頭公園都被拆除，希望能還給我們有趣的公園。

縣府：未來新建或改善既有公園 會將共融式遊戲場納入

新竹縣府產發處副處長姜禮仙回應訴求表示，未來新建設或改善既有公園時將列入規畫，目前縣府規畫執行的國際AI智慧園區，已將約2公頃用地納入公園規畫，包含共融式遊戲場建置，將召開說明會，歡迎公民團體、家長及小朋友提供具體建言，縣府將納入參考。

「縣長阿公請傾聽小孩的聲音！」孩子們來到新竹縣府門口舉牌，表達心聲。 記者郭政芬...
「縣長阿公請傾聽小孩的聲音！」孩子們來到新竹縣府門口舉牌，表達心聲。 記者郭政芬／攝影
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縣府指出，竹北市繩索公園、骨頭滑梯公園相繼拆除，主要因繩索公園攀爬遊具經檢測不合格，有安全疑慮，已在明年度編列經費改善，並將召開說明會後辦理規畫及施工。骨頭滑梯公園是配合縣府停六停車場立體化工程拆除，已於工程規畫中納入公園復舊改善，會將共融式遊戲場概念納入設計。

新竹縣府產發處副處長姜禮仙（左一）到場回應，新竹縣府及各鄉鎮市公所未來於新建設或...
新竹縣府產發處副處長姜禮仙（左一）到場回應，新竹縣府及各鄉鎮市公所未來於新建設或改善既有公園時，將評估公園環境及經費情況後積極規劃辦理。 記者郭政芬／攝影
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