持續完善社企發展環境 打造桃園成為社企之都

2019-11-18 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／即時報導



桃園市長鄭文燦今天下午出席，「社企之都終結貧窮」傳動記者會時表示，桃園升格後，陸續成立青年事務局及桃園市社企中心，愈來愈多年輕人投入社企行列，希望追求公益的同時，能建立可行的營運模式。他對台灣年輕人的創造力懷抱信心，市府將提供更好的社企發展條件，打造桃園成為社企之都。

市長鄭文燦與格萊珉銀行創辦人穆罕默德．尤努斯座談時表示，尤努斯博士自1976年起創辦「窮人銀行」，透過微型貸款方式，改善孟加拉鄉村居民生活，也成為社企概念的先驅。

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台灣社企發展仍在起步階段，希望透過資源挹注，扶植更多社企團隊運用創新方法解決社會問題。鄭文燦表示，桃園目前累積輔導66個社企團隊、11家已登記成為社企公司，其中寺日工作室透過回收二手衣再製，將牛仔褲改造成背包等，解決快時尚引發的環境問題，同時也為社區媽媽創造就業機會。

桃園市政府積極舉辦「桃園社會企業創業競賽」，至今共119組團隊報名參加，遴選出33組獲獎隊伍，提供合計130萬元獎金；並首創全國提供每月租金補助8000元、設備補助最高20萬元，開辦至今共提供216萬元設備及51萬元辦公場域租金補助，希望打造桃園成為社企創業夢想的所在地。桃園也將在明（109）年舉辦亞太社企高峰論壇，希望促進更多的經驗交流。

鄭文燦說，目前桃園市各大專院校，都很積極推動永續與創新，來實踐大學的社會責任，成為社會企業新創團隊的重要搖籃。繼中央大學之後，中原大學今天舉行「第二屆社會型企業東亞年會」，將由尤努斯博士親自授證，成為桃園市第2所大學尤努斯社會企業中心。

未來中原大學周邊將成立創業村，可提供社企、人工智慧等育成團隊進駐，希望更多年輕學子投入社會企業領域，發揮自身的社會影響力，帶動社會創新和進步。

鄭市長指出，許多社企提案都極具發展潛力，例如透過與uber eats等外送平台業者合作，將剩食捐贈給關懷據點等社福機構，或是運用台灣回收技術，將環境廢棄物改造成為嶄新商品，利用既有體系發展B to B、B to C多元商業模式。

尤努斯博士表示，每個人都擁有無限潛能，足以改變他人生活、帶給他人快樂，相較於慈善組織受限於外界捐款，社會企業協助建立一個正面循環模式，能持續不斷地運轉下去。他認為要發展一個社會企業並不困難，先思考想解決什麼樣的社會問題，例如環境問題、健康照