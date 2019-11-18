親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國會改革 從舉辦「不分區立委辯論式政見發表會」開始

川普在劫難逃？9度神準預測美大選教授：他逃不過彈劾

持續完善社企發展環境 打造桃園成為社企之都

2019-11-18 20:17聯合報 記者張弘昌／即時報導

桃園市長鄭文燦今天下午出席，「社企之都終結貧窮」傳動記者會時表示，桃園升格後，陸續成立青年事務局及桃園市社企中心，愈來愈多年輕人投入社企行列，希望追求公益的同時，能建立可行的營運模式。他對台灣年輕人的創造力懷抱信心，市府將提供更好的社企發展條件，打造桃園成為社企之都。

市長鄭文燦與格萊珉銀行創辦人穆罕默德．尤努斯座談時表示，尤努斯博士自1976年起創辦「窮人銀行」，透過微型貸款方式，改善孟加拉鄉村居民生活，也成為社企概念的先驅。

台灣社企發展仍在起步階段，希望透過資源挹注，扶植更多社企團隊運用創新方法解決社會問題。鄭文燦表示，桃園目前累積輔導66個社企團隊、11家已登記成為社企公司，其中寺日工作室透過回收二手衣再製，將牛仔褲改造成背包等，解決快時尚引發的環境問題，同時也為社區媽媽創造就業機會。

桃園市政府積極舉辦「桃園社會企業創業競賽」，至今共119組團隊報名參加，遴選出33組獲獎隊伍，提供合計130萬元獎金；並首創全國提供每月租金補助8000元、設備補助最高20萬元，開辦至今共提供216萬元設備及51萬元辦公場域租金補助，希望打造桃園成為社企創業夢想的所在地。桃園也將在明（109）年舉辦亞太社企高峰論壇，希望促進更多的經驗交流。

鄭文燦說，目前桃園市各大專院校，都很積極推動永續與創新，來實踐大學的社會責任，成為社會企業新創團隊的重要搖籃。繼中央大學之後，中原大學今天舉行「第二屆社會型企業東亞年會」，將由尤努斯博士親自授證，成為桃園市第2所大學尤努斯社會企業中心。

未來中原大學周邊將成立創業村，可提供社企、人工智慧等育成團隊進駐，希望更多年輕學子投入社會企業領域，發揮自身的社會影響力，帶動社會創新和進步。

鄭市長指出，許多社企提案都極具發展潛力，例如透過與uber eats等外送平台業者合作，將剩食捐贈給關懷據點等社福機構，或是運用台灣回收技術，將環境廢棄物改造成為嶄新商品，利用既有體系發展B to B、B to C多元商業模式。

尤努斯博士表示，每個人都擁有無限潛能，足以改變他人生活、帶給他人快樂，相較於慈善組織受限於外界捐款，社會企業協助建立一個正面循環模式，能持續不斷地運轉下去。他認為要發展一個社會企業並不困難，先思考想解決什麼樣的社會問題，例如環境問題、健康照

護等，再從小地方著手，設計一套可行的解決模式，最終將帶來巨大的改變。

桃園市長鄭文燦今天下午出席，「社企之都終結貧窮」傳動記者會，肯定愈來愈多年輕人投...
桃園市長鄭文燦今天下午出席，「社企之都終結貧窮」傳動記者會，肯定愈來愈多年輕人投入社企行列，市府將提供更好的社企發展條件，打造桃園成為社企之都。圖／桃園市府青年局提供
分享
桃園市長鄭文燦今天下午出席，「社企之都終結貧窮」傳動記者會，肯定愈來愈多年輕人投...
桃園市長鄭文燦今天下午出席，「社企之都終結貧窮」傳動記者會，肯定愈來愈多年輕人投入社企行列，市府將提供更好的社企發展條件，打造桃園成為社企之都。圖／桃園市府青年局提供
分享
桃園市長鄭文燦（左三）今天下午出席，「社企之都終結貧窮」傳動記者會，肯定愈來愈多...
桃園市長鄭文燦（左三）今天下午出席，「社企之都終結貧窮」傳動記者會，肯定愈來愈多年輕人投入社企行列，市府將提供更好的社企發展條件，打造桃園成為社企之都。圖／桃園市府青年局提供
分享

社企社會企業鄭文燦

相關新聞

颱風一吹就斷了？香山賞蟹步道挨批「最短命的步道」

2019-11-18 17:16

影／柯建銘批高鈺婷「來選美」 高：請收回性別歧視

2019-11-18 16:34

一邊一國派人參選立委 桃一選區政黨大鬥法

2019-11-18 17:16

韓國瑜12月8日為桃園立委聯合造勢站台 議長：6席全上

2019-11-18 16:26

學生免費子宮頸癌疫苗爆不足 家長憂：影響防疫效果

2019-11-18 14:52

聯新國際醫院主動出擊 居家醫療到宅看診

2019-11-18 14:51

他回饋母校建功國小 捐贈行動教學系統

2019-11-18 14:27

露天燃燒違規 竹市今年裁處34件罰款43.6萬

2019-11-18 13:33

議員建議分區建置毛小孩之家 鄭文燦：民間合作收容

2019-11-18 13:27

萬人一沙坑、3千人一鞦韆 竹北媽群抗議：竹縣遊具荒漠

2019-11-18 12:27

桃園空氣品質不佳 注意幼童眼睛癢過敏結膜炎

2019-11-18 10:56

公館310歲老茄苳病了 地方籲搶救

2019-11-17 23:32

家扶義賣園遊會 愛心攤商連年挺

2019-11-17 23:04

優活竹塹樂學趣 97歲嬤唱歌交朋友

2019-11-17 23:04

爭經費 楊文科：竹東運動中心勢在必行

2019-11-17 23:02

竹北運動中心 「壓票券」開課惹議

2019-11-17 22:59

竹北國民運動中心開課惹議 民批留名額給會員不公平

2019-11-17 21:48

中壢低收男童賣襪籌父醫藥費 桃市府協助改善生活

2019-11-17 20:44

鄭朝方林飛帆PK朱立倫顏寬恒「聽海」 民眾：耳朵懷孕了

2019-11-17 20:37

和平濕地生態農場 260口生態池無毒淨化水源

2019-11-17 17:18

投入立委選舉 「村長」詹江村：民調我領先

2019-11-17 16:49

竹市立委參選人曾楷耀 化學教師背景教選民自製保養品

2019-11-17 15:51
看更多

熱門文章

志玲嫁妝一牛車！台南人嫁女兒 為何送金棺材？

2019-11-18 08:00

房產申報惹議 高市觀光局主秘高美蘭宣布請長假

2019-11-18 10:05

萬人一沙坑、3千人一鞦韆 竹北媽群抗議：竹縣遊具荒漠

2019-11-18 12:27

竹北國民運動中心開課惹議 民批留名額給會員不公平

2019-11-17 21:48

影／千萬自駕車 開進麗寶樂園當無人駕駛接駁巴士

2019-11-18 16:12

台中大里十九甲晚間傳惡臭 民怨反映市府無效

2019-11-18 13:33

大林蒲遷村 沈榮津指高市府不接電話 李四川：誰沒接？

2019-11-18 12:54

影／柯建銘批高鈺婷「來選美」 高：請收回性別歧視

2019-11-18 16:34

地方停車場政績遭批吹牛 林昶佐團隊：確實是林辦會勘

2019-11-17 22:34

宜蘭執行秋冬旅遊補助全台第1 縣府再申請第3波

2019-11-18 15:37

高雄勞工夜市禁再擺攤 攤商集結怨市府「沒人情」

2019-11-18 16:57

高雄一德夜市部分攤商移往青年夜市

2019-11-18 10:52

颱風一吹就斷了？香山賞蟹步道挨批「最短命的步道」

2019-11-18 17:16

南投竹山竹藝園區送審 可望明年開發

2019-11-17 23:13

韓國瑜輔選北市立委 黃呂錦茹提韓未替丁守中站台遭嗆

2019-11-18 16:30

新店十四張區徵案 3大設計開發

2019-11-18 00:14

侯友宜輔選提捷運環狀線 新北補助六都最低

2019-11-17 20:54

注意！銅鑼、公館19日停水 台61線20、21日施工管制

2019-11-18 17:35

國民黨前立委翁重鈞出席黨部活動 喊打破明文規定

2019-11-17 21:07

高市觀光局主秘高美蘭請長假 綠議員批：乾脆請辭算了

2019-11-18 11:51

為看志玲姐姐結婚 台南觀光業績爆棚

2019-11-18 11:49

他回饋母校建功國小 捐贈行動教學系統

2019-11-18 14:27

全台最長幸福小黃路段 70公里路車錢僅24元

2019-11-18 13:30

彰化立委選舉登記首日 10人登記

2019-11-18 18:24

全台最完整「滬尾礮台」有砲了 7米巨砲重現戰況

2019-11-18 18:07

捲入韓國瑜豪宅案 高美蘭聲明即日起請長假

2019-11-18 11:45

國小拆磨石子滑梯…換罐頭遊具？ 北市教局挨批

2019-11-18 00:10

台南市重要幹道復興路路面施工 警方提醒改道減少塞車

2019-11-18 09:14

環狀線噪音大減 侯友宜：持續改善

2019-11-18 00:11

淨化選前治安 白河警清山不放鬆

2019-11-18 08:59

屏東樂樂養雞場大限將至 3度遭罰125萬明最終會勘

2019-11-18 18:46

綠營議員批中市府賤賣水湳土地 地政局：還本減舉債

2019-11-18 14:29

張嘉郡成立競總 大咖站台氣勢如虹

2019-11-18 17:09

野生蜂劇減 美濃蜂農採蜜 500瓶降至15瓶

2019-11-17 23:16

「回家說真新化」論壇 新化歷史街區談改造

2019-11-17 23:08

斷了20年 雲縣道149甲要修了

2019-11-17 23:34

高雄一德勞工夜市移到新地點 人潮銳減

2019-11-18 19:26

新社花海擠爆 周邊道路窄會車須留意

2019-11-18 11:22

帶著年輕人體驗廟會文化 柯文哲發紅包給陣頭

2019-11-17 23:05

竹北運動中心 「壓票券」開課惹議

2019-11-17 22:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top