注意！銅鑼、公館19日停水 台61線20、21日施工管制
2019-11-18 17:35
聯合報 記者范榮達
／苗栗即時報導
苗栗縣19日銅鑼、公館部分地區停水，20日、21日台61線竹南、後龍路段施工管制，都請民眾注意。
台灣省自來水公司第三區管理處通霄銅鑼營運所，辦理苗栗縣銅鑼鄉動物保護防疫所生態保育教育中心供水工程，11月19日上午9點至下午5點銅鑼鄉中平村、公館鄉中義村、館南村、館中村、館東村、石墻村、福星村、福基村停水，影響約1900戶，水公司籲請儲水備用。
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此外，公路總局苗栗工務段辦理台61線西濱快速道路路面改善施工，11月20日上午9點至下午4點封閉南下主線車道，88公里加300公尺到94公里，即崎頂到竹南路段；11月21日上午9點到下午4點封閉北上主線車道，99公里加500公尺到90公里加500公尺，即後龍到竹南路段。
苗栗工務段指出，20日、21日施工管制路段，都請用路人改行駛側車道，並請遵照現場施工標誌及人員指揮行駛。
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