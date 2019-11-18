颱風一吹就斷了？香山賞蟹步道挨批「最短命的步道」
2019-11-18 17:16
聯合報 記者張雅婷
／新竹即時報導
新竹市議會業務質詢今天包含市議員陳慶齡、李國璋、鄭正鈐等，都針對香山賞蟹步道抨擊「最短命的步道」、「豆腐渣工程」，並對市府為何遲遲不修復並開放提出質疑；新竹市府產發處說明，修復工程10月25日上網公告招標，但2次招標均流標，預定本周再行上網公告。
陳慶齡表示，賞蟹步道改造工程總金額1314萬餘元，去年6月開放啟用至今年9月，僅用16個月就關閉至今，是最短命的公共建物，質疑工程設計有瑕疵；鄭正鈐則批「風一吹就斷的豆腐渣工程」在2017年3月因驗收缺失，造成廠商落跑無法啟用，2017年5月被查核發現未獲開發許可就施工，後來在完工啟用5個月後才獲得內政部同意備查，結果今年10月1日，米塔颱風來襲，新竹市沒放颱風假，卻把賞蟹步道吹斷了。
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產發處說明，受到米塔颱風災害影響，香山在9月30日午夜遇大潮及浪高3.6公尺、最大陣風9級，10月1日會勘時發現附近有大型漂流原木，立即依中央對各級地方政府支用災害準備金審查原則規定，支用災害準備金辦理修復及補強，並邀土木技師檢討建議拆除損壞帽樑及鋪面整修外，並建議進行補強工程，另由第三公正單位鑑定施工廠商保固責任。
產發處表示，修復工程於10月25日上網公告招標，但很遺憾2次招標均流標，已檢討修正招標工項，預定本周再行上網公告，儘速完成修復及補強工程；相關保固責任已委託技師公會協助釐清施工及設計監造廠商責任後求償。
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