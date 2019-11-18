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一邊一國派人參選立委 桃一選區政黨大鬥法

2019-11-18 17:16聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

2020總統立委選舉今天開始登記，一邊一國行動黨推派桃園南天武聖殿主沈育和代表參選桃園市第一選區立委，今天他在一邊一國行動黨副秘書長詹伯智陪同下，前往桃園市選委會完成參選立委登記，沈育和喉嚨痛無法說話，詹伯智代為發言表示，沈育和代表一邊一國參選，主要是前總統陳水扁受到政治迫害，一邊一國行動黨最主要政見就是要將台灣、中國區隔。

沈育和代表一邊一國行動黨完成桃園市第一選區立委登記參選，將與今天完成第一選區立委登記的國民黨參選人陳根德、民進黨參選人鄭運鵬、台灣民眾黨參選人陳泓維，至今天為止，藍、綠、白及一邊一國參選人到齊，第1選區立委四搶一競爭最激烈。

詹伯智表示，現在台灣中華民國法律，與中國是一國二區，一個在海峽對岸，一個在自由地區，現在看看香港一國二制已經變成動亂地區，台灣與中國要區隔清楚，而助該黨提出10 大政見9大福利，老農津貼每月提高到1萬元、老人津貼補助每月6千元、弱勢團體長照由政府補貼、育兒津貼每月提高到1萬元、青年學貸由政府補貼利息，爭取選民支持。

一邊一國行動黨推派桃園南天武聖殿主沈育和（左）由一邊一國行動黨副秘書長詹伯智（右...
一邊一國行動黨推派桃園南天武聖殿主沈育和（左）由一邊一國行動黨副秘書長詹伯智（右）陪同登記參選桃園市第一選區立委。記者曾增勳／攝影
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一邊一國行動黨推派桃園南天武聖殿主沈育和（中）由一邊一國行動黨副秘書長詹伯智（右...
一邊一國行動黨推派桃園南天武聖殿主沈育和（中）由一邊一國行動黨副秘書長詹伯智（右）等人陪同登記參選桃園市第一選區立委。記者曾增勳／攝影
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一邊一國行動黨台灣民眾黨2020選舉2020選舉桃園市立委

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