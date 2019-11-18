一邊一國派人參選立委 桃一選區政黨大鬥法
2019-11-18 17:16
聯合報 記者曾增勳
／桃園即時報導
2020總統立委選舉今天開始登記，一邊一國行動黨推派桃園南天武聖殿主沈育和代表參選桃園市第一選區立委，今天他在一邊一國行動黨副秘書長詹伯智陪同下，前往桃園市選委會完成參選立委登記，沈育和喉嚨痛無法說話，詹伯智代為發言表示，沈育和代表一邊一國參選，主要是前總統陳水扁受到政治迫害，一邊一國行動黨最主要政見就是要將台灣、中國區隔。
沈育和代表一邊一國行動黨完成桃園市第一選區立委登記參選，將與今天完成第一選區立委登記的國民黨參選人陳根德、民進黨參選人鄭運鵬、台灣民眾黨參選人陳泓維，至今天為止，藍、綠、白及一邊一國參選人到齊，第1選區立委四搶一競爭最激烈。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
詹伯智表示，現在台灣中華民國法律，與中國是一國二區，一個在海峽對岸，一個在自由地區，現在看看香港一國二制已經變成動亂地區，台灣與中國要區隔清楚，而助該黨提出10 大政見9大福利，老農津貼每月提高到1萬元、老人津貼補助每月6千元、弱勢團體長照由政府補貼、育兒津貼每月提高到1萬元、青年學貸由政府補貼利息，爭取選民支持。
留言