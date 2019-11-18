影／柯建銘批高鈺婷「來選美」 高：請收回性別歧視

2019-11-18 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝今天在黨主席卓榮泰、立院總召柯建銘及新竹市長林智堅陪同下完成登記。轉任不分區立委的立院總召柯建銘，針對竹市立委參選人批評表示，國民黨參選人鄭正鈐常常跑大陸，回來也是「人在新竹、心在大陸」；並批時代力量只有作秀、抹黑與收割，他說時力高鈺婷自比「新竹林志玲」、「竹科安心亞」，錯把選舉當選美，但立法院不是打卡的地方，像她這種為參選而參選的素人，不過是國民黨的側翼。

國民黨新竹市立委參選人鄭正鈐回應表示，兩岸不管在文化或經貿上，都是互動頻繁關係密切，身為政治人物對兩岸關係必須有所了解，擔任民意代表也應要有寬廣的視野，掌握兩岸脈動，了解大陸發展現狀與問題，才能督促政府推動台灣產業轉型升級，創造台灣發展的美好未來。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

鄭正鈐說，台灣目前有200萬人在大陸，而陸配在台也有38萬人，兩岸經貿上更是密切，去年台灣對大陸的岀超就高達830億美元，民進黨可以討厭大陸，但不能不了解大陸，雖然大陸在政治民主的腳步與經濟發展的成就存在很大的落差，但不可否認大陸已躍升世界第二大經濟體，台灣的經濟發展不能無視大陸，這不但是必須面對的現實問題，更關乎台灣整體利益及人民最大福祉。

時代力量新竹市立委參選人高鈺婷針對柯建銘的言論，下午回應表示，「新竹林志玲」封號如同「三重劉德華」、「蘆洲金城武」是一種自嘲，柯建銘子弟兵鄭宏輝在選戰中也屢屢拿「顏值」自我標榜，大家也是一笑置之；但柯建銘只專門抨擊女性候選人是在「把選舉當作選美」，就是明顯的性別歧視，她要求柯建銘收回性別歧視，應回到政策討論，正面回應法案爭議。

被柯建銘批評是「為選而選的素人」、「國民黨側翼」，高鈺婷強調，她秉持科技專業參選，對韓國瑜、郭台銘等國民黨參選人產業政策提出質疑，同時在國民黨候選人鄭正鈐涉及歧視同志、韓國瑜陣營打壓母語、韓國瑜陣營錯誤呼應「中國26條優惠」等議題上，她都第一時間做出反擊，並提出政策立場。