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影／柯建銘批高鈺婷「來選美」 高：請收回性別歧視

2019-11-18 16:34聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝今天在黨主席卓榮泰、立院總召柯建銘及新竹市長林智堅陪同下完成登記。轉任不分區立委的立院總召柯建銘，針對竹市立委參選人批評表示，國民黨參選人鄭正鈐常常跑大陸，回來也是「人在新竹、心在大陸」；並批時代力量只有作秀、抹黑與收割，他說時力高鈺婷自比「新竹林志玲」、「竹科安心亞」，錯把選舉當選美，但立法院不是打卡的地方，像她這種為參選而參選的素人，不過是國民黨的側翼。

國民黨新竹市立委參選人鄭正鈐回應表示，兩岸不管在文化或經貿上，都是互動頻繁關係密切，身為政治人物對兩岸關係必須有所了解，擔任民意代表也應要有寬廣的視野，掌握兩岸脈動，了解大陸發展現狀與問題，才能督促政府推動台灣產業轉型升級，創造台灣發展的美好未來。

鄭正鈐說，台灣目前有200萬人在大陸，而陸配在台也有38萬人，兩岸經貿上更是密切，去年台灣對大陸的岀超就高達830億美元，民進黨可以討厭大陸，但不能不了解大陸，雖然大陸在政治民主的腳步與經濟發展的成就存在很大的落差，但不可否認大陸已躍升世界第二大經濟體，台灣的經濟發展不能無視大陸，這不但是必須面對的現實問題，更關乎台灣整體利益及人民最大福祉。

時代力量新竹市立委參選人高鈺婷針對柯建銘的言論，下午回應表示，「新竹林志玲」封號如同「三重劉德華」、「蘆洲金城武」是一種自嘲，柯建銘子弟兵鄭宏輝在選戰中也屢屢拿「顏值」自我標榜，大家也是一笑置之；但柯建銘只專門抨擊女性候選人是在「把選舉當作選美」，就是明顯的性別歧視，她要求柯建銘收回性別歧視，應回到政策討論，正面回應法案爭議。

被柯建銘批評是「為選而選的素人」、「國民黨側翼」，高鈺婷強調，她秉持科技專業參選，對韓國瑜、郭台銘等國民黨參選人產業政策提出質疑，同時在國民黨候選人鄭正鈐涉及歧視同志、韓國瑜陣營打壓母語、韓國瑜陣營錯誤呼應「中國26條優惠」等議題上，她都第一時間做出反擊，並提出政策立場。

「反倒遍查鄭宏輝的臉書、記者會發言紀錄，對國民黨的荒謬言行卻大多默不作聲，令人強烈懷疑鄭宏輝制衡國民黨的意願和能力」，高鈺婷呼籲柯建銘、鄭宏輝不要再打性別歧視口水戰，應該回到人民質疑的選戰議題來討論。

民進黨立院總召柯建銘（右）今天炮打國民黨、時代力量新竹市立委參選人。記者張雅婷／...
民進黨立院總召柯建銘（右）今天炮打國民黨、時代力量新竹市立委參選人。記者張雅婷／攝影
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