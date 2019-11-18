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韓國瑜12月8日為桃園立委聯合造勢站台 議長：6席全上

2019-11-18 16:26聯合報 記者鄭國樑／即時報導

桃園市議會議長邱奕勝今天下午陪同立法委員呂玉玲登記參選拚連任，身為韓國瑜桃園競選總部主委、國民黨市黨部主委，邱奕勝分析桃園市6席立委選情時，強調有信心達成6席全上的相標。

邱奕勝指出，不少選民對民進黨過去3年多執政不滿意，年金改革、教改和一例一休等重大政策都惹民怨，國民黨在桃園市立委選舉6個選區推出的人選都是強棒，即使艱困選區目前也有五五波的局面，而且有越來越好的情形，有信心贏得勝選。

邱奕勝並透露國民黨中央黨部安排總統參選人韓國瑜12月8日晚上到桃園，參加6位立委參選人競選總部成立大會，目前場地規畫在八德，到時候6位國民黨提名參選人都會和韓國瑜同台。

對於韓國瑜民調仍落後的情勢，邱奕勝認為現在的選民已經練就一套對付頻繁民調的方法，何況距離選舉投票日還有50多天，民調還會有變化，重點是民進黨執政確實有許政策被檢視後惹來民怨，韓國瑜陣營只要推出好的內政、外交、經濟等政見，還是很有可為。

邱奕勝表示，桃園市和其他直轄市不一樣，桃園是工商經濟大市，議會過去除了成功扮演監督市府的角色，也支持許多社會福利、公共建設支出，桃園就業機會多，成功吸引外地人定居桃園，這些和大環境不一樣而且會影響立委選情，國民黨會為鄉親爭取利多同時贏得選舉。

邱奕勝（前排右四）陪同呂玉玲登記選立委，回答媒體問題時強調對立委選情有信心。記者...
邱奕勝（前排右四）陪同呂玉玲登記選立委，回答媒體問題時強調對立委選情有信心。記者鄭國樑／攝影
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