學生免費子宮頸癌疫苗爆不足 家長憂：影響防疫效果

2019-11-18 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／即時報導



桃園市議員萬美玲今天在市議會總質詢指出，許多家長陳情帶孩子到合作醫療院所要接種第二劑子宮頸癌疫苗（HPV），並傳出衛生局低估接種第一劑人數，而且落差大，面對第二劑約1萬6000劑的需求量，庫存疫苗不到200劑，儘管衛生局長王文彥強調沒問題會補足疫苗，但是HPV要打3劑，家長和學生憂心衛生局採購不及，第二、三劑接不上影響疫苗防疫效果，甚至第一劑白打，希望衛生局加快採購速度。

萬美玲表示，她查過市面上HPV疫苗數量，衛生局短時間只能買到6000多劑，但是要打第二劑的女學生近1萬人，還不包括第三劑，衛生局如何補救？無疫苗原因，是衛生局在疫苗採購的評估時，低估施打率，造成近萬名女學生沒辦法在兩個月期限內可以打第二劑，茲事體大，市政府立即處理。鄭文燦回應，疫苗不足，將盡快採購補足，預算不足部分，將動用第二預備金。

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萬美玲說，桃園市升直轄市前她多次在議會呼籲政府，編列施打子宮頸癌HPV疫苗預算，102年發起近5萬人聯署，當時的縣政府自103年編列5600萬元，全國首創國中女生免費接種子宮頸癌疫苗，升直轄市後105年開放國、高中女生全面免費接種。

萬美玲指出，資料顯示今年至10月31日，衛生局為桃園的國、高中女生施打了2萬3526劑HPV疫苗，其中1萬5748是第一劑，9140是第二、第三劑，過去都是到特約醫療院所接種疫苗，今年108學年度第一次安排學生在學校接種，國一女生接種率高達85%，比過去校外接種60%的比率高出許多，這代表政策十分成功。

沒想到最近家長帶女兒到合作醫療院所要接種第二劑疫苗，跑了多家卻遇到無疫苗可打的情況，萬美玲接到陳情，詢問合作醫療院所及衛生局後，發現9月、10月第一劑共打了1萬5718人次，目前庫存僅剩168劑。

萬美玲強調，根據衛服部及疫苗仿單建議，HPV四價疫苗在第一劑接種後，需於2個月後接種第2劑，然而衛生局要到11月底只能採購到6000劑，代表有將近一萬女學生無法按照建議接種的期限打到第二劑，嚴重影響防疫效果和學生維護健康的權益。