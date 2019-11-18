聯新國際醫院主動出擊 居家醫療到宅看診
桃園市觀音區80歲洪老先生，5年前中風後，左側身體虛弱無力，行動不便，在妻子協助下，仍能勉強到醫院回診。聯新國際醫院從看診記錄發現，洪先生自去年底不良於行狀況惡化，已無法到醫院看病，因此安排神經內科李振華醫師前往看病，居家醫療主動出擊。
李振華醫師與護理師驅車到洪家，雖不是偏鄉僻壤，但仍需借助GPS衛星定位導航，從聯新國際醫院出發經高速公路與產業道路，車程大約40分鐘。
洪先生於2樓房間臥床，由5歲妻子照顧，身形瘦弱但氣色不錯，看到醫師和護理人員來看他，覺得很高興，雖然無法言語說話，仍以雙手簡單比劃來表達，還主動伸手要擊掌give me five。
護理師幫洪先生量測體溫、血壓；醫師聽診檢查心跳心率及呼吸，並且了解照護情形，查看鼻胃管的清潔、臥床狀況，檢查是否有褥瘡。李振華醫師看到洪太太照顧得無微不至，覺得很放心。
接著醫療團隊帶著筆記型電腦、讀卡機，連上網路即時查詢病歷資料，直接讀寫健保卡，醫師當場開立處方箋，並且幫洪先生整合及調整用藥。
洪太太說，憑她一個人的力量，要幫洪先生下床活動或盥洗已是非常吃力，要帶洪先生下樓梯，再去醫院看病更是不可能。之前曾經帶到醫院看病，來回車程至少要3個小時以上，因為洪先生無法久坐，有次在醫院等候看病時，發生身體不適狀況，還驚動醫護人員幫忙做緊
急處理。
李振華醫師表示，有些家屬幫忙到醫院拿藥，在病症及用藥情形的轉述和溝通會有落差。現在醫師到病人家實際看到病患，可以知道真正的情況，更能夠對症下藥或調整藥物；有些病人也會到不同診所拿藥，醫師也可以幫忙整合用藥。另外，醫師親自了解實際服藥情形，當
場解說藥物，對看護照顧很有幫助，家屬也會更安心。
台灣邁入老年化高齡化社會，心血管疾病與退化性疾病的問題的比例也會越來越高。李振華醫師表示，以神經內科門診而言，很多病人都是退化性疾病，有些人本來可以自己來看病，幾年後就要推輪椅過來，再過幾年就可能因為臥床，而無法到醫院看病。現在醫院辦理居家
醫療服務，有系統地重整病歷資料，發現病患無法就診時主動出擊，安排醫師到病人家裡看病。
李振華醫師說，老病人就像是老朋友，有些看好幾年的病人，突然沒有再來看診，的確令人擔心，也需要社會關注與正視。居家醫療服務，就像是到老朋友家裡拜訪，以關心老朋友的心情，幫助老朋友。
居家醫療服務要發揮最大成效，需要更多醫師參與。李振華說，雖然每一個醫師到宅看診人數有限，如果很多醫師都能參與，就能以倍數增加，希望拋磚引玉，讓醫師瞭解到宅看診對患者的重要性，讓更多病患及家庭受惠。
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