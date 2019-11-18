聯新國際醫院主動出擊 居家醫療到宅看診

2019-11-18 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／即時報導



桃園市觀音區80歲洪老先生，5年前中風後，左側身體虛弱無力，行動不便，在妻子協助下，仍能勉強到醫院回診。聯新國際醫院從看診記錄發現，洪先生自去年底不良於行狀況惡化，已無法到醫院看病，因此安排神經內科李振華醫師前往看病，居家醫療主動出擊。

李振華醫師與護理師驅車到洪家，雖不是偏鄉僻壤，但仍需借助GPS衛星定位導航，從聯新國際醫院出發經高速公路與產業道路，車程大約40分鐘。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

洪先生於2樓房間臥床，由5歲妻子照顧，身形瘦弱但氣色不錯，看到醫師和護理人員來看他，覺得很高興，雖然無法言語說話，仍以雙手簡單比劃來表達，還主動伸手要擊掌give me five。

護理師幫洪先生量測體溫、血壓；醫師聽診檢查心跳心率及呼吸，並且了解照護情形，查看鼻胃管的清潔、臥床狀況，檢查是否有褥瘡。李振華醫師看到洪太太照顧得無微不至，覺得很放心。

接著醫療團隊帶著筆記型電腦、讀卡機，連上網路即時查詢病歷資料，直接讀寫健保卡，醫師當場開立處方箋，並且幫洪先生整合及調整用藥。

洪太太說，憑她一個人的力量，要幫洪先生下床活動或盥洗已是非常吃力，要帶洪先生下樓梯，再去醫院看病更是不可能。之前曾經帶到醫院看病，來回車程至少要3個小時以上，因為洪先生無法久坐，有次在醫院等候看病時，發生身體不適狀況，還驚動醫護人員幫忙做緊

急處理。

李振華醫師表示，有些家屬幫忙到醫院拿藥，在病症及用藥情形的轉述和溝通會有落差。現在醫師到病人家實際看到病患，可以知道真正的情況，更能夠對症下藥或調整藥物；有些病人也會到不同診所拿藥，醫師也可以幫忙整合用藥。另外，醫師親自了解實際服藥情形，當

場解說藥物，對看護照顧很有幫助，家屬也會更安心。

台灣邁入老年化高齡化社會，心血管疾病與退化性疾病的問題的比例也會越來越高。李振華醫師表示，以神經內科門診而言，很多病人都是退化性疾病，有些人本來可以自己來看病，幾年後就要推輪椅過來，再過幾年就可能因為臥床，而無法到醫院看病。現在醫院辦理居家

醫療服務，有系統地重整病歷資料，發現病患無法就診時主動出擊，安排醫師到病人家裡看病。

李振華醫師說，老病人就像是老朋友，有些看好幾年的病人，突然沒有再來看診，的確令人擔心，也需要社會關注與正視。居家醫療服務，就像是到老朋友家裡拜訪，以關心老朋友的心情，幫助老朋友。