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他回饋母校建功國小 捐贈行動教學系統

2019-11-18 14:27聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

興展系統科技有限公司經理陳永芳回饋地方，今天上午在苗栗市公所捐贈Labear行動教學系統，給母校苗栗市建功國小及啟文國小，苗栗市長邱鎮軍及建功國小校長劉淑媛、啟文國小校長陳正忠師生代表接受。

苗栗縣後龍鎮同光國小校長張傳源到場分享經驗，他表示，學校使用Labear行動教學系統1學期，系統特色是讓學童從傳統單向吸收，進階雙向互動的學習，協助老師有效率教學，也希望過程中，建立學生主動學習的態度。

捐贈儀式在市公所舉行，興展公司總經理蔡政倫示範Labear教學系統給現場師生觀摩，邱鎮軍感謝興展公司捐贈，系統透過簡單連結教學現場的筆記型、桌上型電腦，皆能有效達成師生互動和創新教學的目標，也期待興展的捐贈，拋磚引玉讓更多在地企業響應，挹注更多的資源造福苗栗學童，提升競爭力

興展系統科技有限公司今天捐贈Labear行動教學系統，苗栗市長邱鎮軍（中）等人代...
興展系統科技有限公司今天捐贈Labear行動教學系統，苗栗市長邱鎮軍（中）等人代表接受。圖／苗栗市公所提供
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興展系統科技有限公司今天捐贈Labear行動教學系統，學童現場試用上手。圖／苗栗...
興展系統科技有限公司今天捐贈Labear行動教學系統，學童現場試用上手。圖／苗栗市公所提供
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競爭力苗栗縣

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