他回饋母校建功國小 捐贈行動教學系統
2019-11-18 14:27
聯合報 記者范榮達
／苗栗即時報導
興展系統科技有限公司經理陳永芳回饋地方，今天上午在苗栗市公所捐贈Labear行動教學系統，給母校苗栗市建功國小及啟文國小，苗栗市長邱鎮軍及建功國小校長劉淑媛、啟文國小校長陳正忠師生代表接受。
苗栗縣後龍鎮同光國小校長張傳源到場分享經驗，他表示，學校使用Labear行動教學系統1學期，系統特色是讓學童從傳統單向吸收，進階雙向互動的學習，協助老師有效率教學，也希望過程中，建立學生主動學習的態度。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
捐贈儀式在市公所舉行，興展公司總經理蔡政倫示範Labear教學系統給現場師生觀摩，邱鎮軍感謝興展公司捐贈，系統透過簡單連結教學現場的筆記型、桌上型電腦，皆能有效達成師生互動和創新教學的目標，也期待興展的捐贈，拋磚引玉讓更多在地企業響應，挹注更多的資源造福苗栗學童，提升競爭力。
留言