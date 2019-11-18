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露天燃燒違規 竹市今年裁處34件罰款43.6萬

2019-11-18 13:33聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

每年秋冬受到東北季風影響，極易造成空氣品質不佳，新竹市環保局統計露天燃燒違規案件，今年1到10月共裁處34件，累計罰鍰43萬6千元。竹市環保局表示，目前即將進入2期稻作收割期，特別呼籲農友們，不要燒稻草製造空氣污染，影響別人健康，共同守護新竹市好空氣。

環保局長江盛任表示，日前有位婦人貪圖方便，將農業廢棄物點火露天燃燒，因風勢導致熊熊烈火，火勢擴大無法控制，險波及鄰近民宅與工廠，所幸消防單位出動多輛消防車與人力，才將火勢控制撲滅，事後除了要向鄰居致歉賠償之外，環保局亦依空氣污染防制法告發處分，婦人深感懊悔得不償失。

環保局表示，露天燃燒不僅會釋放大量二氧化碳、細懸浮微粒（PM2.5）及有害氣體至環境中，燃燒過程所產生的濃煙，更可能會導致空氣品質惡化、危害民眾健康，甚至影響行車安全，造成車禍傷亡，還會涉及刑事責任。而農民習慣燃燒稻草，只是燒掉稻草內含的水分、養分，頂多只有除蟲效果，反倒沒有增加土壤肥力的效果，提醒農民不要擅自燃燒稻草，不僅會燒到別人的健康，也會燒到自己的荷包，一定要改變焚燒稻草的習慣以免受罰。

環保局強調，我國法規已明定嚴格禁止露天燃燒行為，切勿貪圖一時方便，從事露天燃燒行為，若經查獲事證明確，依空氣污染防制法第32條規定，最重處10萬元罰鍰。另外亦可能涉及違反社會秩序維護法、道路交通管理處罰條例、刑法、消防法等相關規定，請民眾及農友遵守法規，勿以身試法，以免受罰及擔負相關刑責。

民眾如有發現露天燃燒或其他污染情事，歡迎致電環保局24小時陳情專線0800-066666，由報案中心統一受理後，將盡速派員前往稽查，並追蹤後續辦理情形。

竹市環保局表示，目前即將進入2期稻作收割期，特別呼籲農友們，不要燒稻草製造空氣污...
竹市環保局表示，目前即將進入2期稻作收割期，特別呼籲農友們，不要燒稻草製造空氣污染，影響別人健康，共同守護新竹市好空氣。 圖／市府提供
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