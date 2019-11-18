議員建議分區建置毛小孩之家 鄭文燦：民間合作收容
2019-11-18 13:27
聯合報 記者鄭國樑
／即時報導
桃園市議員林正峰今天在議會總質詢時，建議市府號召善心人士成立「桃園市毛小孩基金會」，分區建置「毛小孩之家」收容全部的流浪狗，市政府協助取得土地，解決流浪狗管理、攻擊衍生等問題。市長鄭文燦表示，動保園區有容量確實有限，同意林正峰看法，將研議與民間合作，擴大收容量。
林正峰指出，依據農委會統計，去年全國共有14萬6773隻流浪犬，創15年來新高，桃園市府的流浪狗總數已超過9000隻，這些犬隻野放後任其自生自滅，不僅不符合公平正義，而且大部份都野放到龜山區的虎頭山及大棟山風景區，使得這兩個風景區已淪為毛小孩「專用」風景區。
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林正峰説，據動保處的説法，每隻狗每年的飼料費用最高約2000元，目前野放的流浪狗即使全數以飼料飼養，每年的經費約1600萬元，如果有效作好源頭管制不再野放，讓動保政策中的「回置」處置作為，不要只做野放，而是幫這些被野放的流浪犬找家園，而且目前野放在外的流浪狗，可望在10年內壽終之後可以絕跡，10年總花費不會超過1億6000萬元。
林正峰建議市府研議在各地區建置「毛小孩之家」、「毛小孩樂園」，建置和飼養經費鼓勵宗教團體、社團、廠商和企業界協助募集經費成立「桃園市毛小孩基金會」，讓桃園市無人飼養的「毛小孩」能够安養晚年、老有所終，讓野狗傷人事件不再發生。
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