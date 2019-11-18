萬人一沙坑、3千人一鞦韆 竹北媽群抗議：竹縣遊具荒漠
新竹縣30多位積極爭取兒童遊戲權的親子家庭今天一早到新竹縣府前開記者會，公布平均每3千位竹北孩子才能分得一座鞦韆、萬人分一座沙坑的數據，他們希望能公民參與、分齡適能的遊戲場規劃，以及與自然共生、編列遊戲場預算和特色多元遊具等5大訴求，現場來了不少孩童表達聲音「很希望可以有好玩、具挑戰性的公園」。
發起連署抗議的家長楊怡青表示，新竹縣竹北0到14歲共有4萬3千人，她與10位媽媽花了一個多月走訪竹北近200座公園，發現幾乎都是罐頭公園，且深受各年齡層喜愛的遊具設置率極低，例如鞦韆15座、攀爬架8座、沙坑僅3座，堪稱萬人沙坑。反觀使用年齡偏低的搖搖馬、長輩只用的健身器材卻都是百餘座
這一個月來收集2700份連署書，代表家長們更關注，新竹縣府明年度的預算創竹縣新高，但是預算中卻不見任何公園遊戲空間建設維護的規劃，「漠視兒童遊戲與肢體發展需求」。
薛姓家長有3個小孩，她表示希望從家中走幾步路出來，就能夠有公園，公園內無太多規範，讓孩子打赤腳、玩泥巴盡情玩耍，「我們不需要坐一兩個小時的車才到達，也不需要得花2千元到親子餐廳玩遊具」，希望竹縣的遊具富有刺激性。
「縣長阿公請傾聽小孩的聲音！」孩子們今天來到現場舉牌，孩子說很可惜繩索公園、骨頭公園都被拆除，希望能還給我們有趣的公園。
特公盟理事長林亞玫也特別現身支持，她表示4年前抗議台北市政府漠視孩子的遊戲空間，改革點燃了媽媽們參與公民遊戲場的改革，這4年來各縣市興起特色遊戲場的改造，力量來自於傾聽使用者聲音與公民參與力量，4年後她又與竹縣媽媽們站在縣府門口抗議，「這代表新竹縣府你們已經慢了4年，甚至其他縣市退步」。
新竹縣府產發處副處長姜禮仙今天也到場回應，今日提出建置特色公園的五大訴求，縣政府及鄉鎮市公所公園規劃設置單位於未來新建設或改善既有公園時列入規劃。
姜禮仙說，縣政府現階段規劃執行中之國際AI智慧園區，已將公15公園面積約2公頃用地納入規劃，預計投入1800萬元經費進行園區景觀工程，內容包含公15公園之共融式遊戲場建置，目前刻正辦理規劃設計中，預計109年2月開工，109年底完工，縣政府將安排時間召開施工說明會，屆時歡迎相關公民團體、家長及小朋友提供具體建言，縣政府將納入規劃參考。
縣府回應，有關竹北市深受親子喜愛具有挑戰性的繩索公園、骨頭滑梯公園相繼拆除，主要係因繩索公園之攀爬遊具經檢測結果判定為不合格，有安全疑慮，竹北市公所乃先進行拆除避免小朋友遊玩導致受傷，並已在109年度編列相關經費要進行改善，竹北市公所將於召開說明會後辦理後續規劃及施工；另骨頭滑梯公園係配合縣政府停六停車場立體化工程進行拆除，已於工程規劃中納入後續公園復舊改善工程，並將共融式遊戲場概念納入設計。
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