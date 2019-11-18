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桃園空氣品質不佳 注意幼童眼睛癢過敏結膜炎

2019-11-18 10:56聯合報 記者鄭國樑／即時報導

桃園市今天上午大園、觀音、中壢、龍潭、桃園區等空氣品質監測點，AQI指數一直在橙色(101至150)，觀音區的監測點上午6點甚至達到紅色(151至200)，空氣品質達到對敏感族群不健康的程度。

醫師提醒除了心血管、呼吸道疾病等患者要注意空氣品質警訊，出問戴口罩，也要注意容易引起幼童眼睛過敏，尤其秋冬季節空氣品質不好的時候，眼睛過敏的患者會增加。如果小朋友出現眼睛很癢，連帶皮膚癢甚至晚上睡覺還在抓癢，眼睛紅腫全身有過敏情形，家長要帶孩子就醫，有可能是空氣品質不佳引起的過敏性結膜炎。

桃園市空氣品質不佳，觀音上午AQI指數一度出現紅色警訊。圖/取自環保署空氣品質監...
桃園市空氣品質不佳，觀音上午AQI指數一度出現紅色警訊。圖/取自環保署空氣品質監測畫面
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空氣品質

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