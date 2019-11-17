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竹北國民運動中心開課惹議 民批留名額給會員不公平

2019-11-17 21:48聯合報 記者郭政芬／即時報導

竹北國民運動中心是新竹縣第一家運動中心，今年9月起營運，結合縣立游泳館採2館合一，連帶游泳館有氧教室販售的有氧票券，也移轉到竹北國民運動中心使用，有民眾控訴上課得超過8人押票券才繼續開課，部分課程還保留名額給會員，「使用票券和會員制都有花錢，根本沒有誰可優先，根本漠視使用者的權益。」

竹北國民運動中心澄清，游泳館的有氧課程因使用票券是浮動狀況，當天才知道有否上課，曾發生過課程沒有學員到場，但還是得付老師師資費，因此日前有持票券的民眾建議壓票券制度，至少可保證8人以上開課，才會決定採此方式，也讓開課更穩定，

不過陳姓民眾反駁，顧客購買票券，是因看見當時的課表才大量購買票券，當初並沒有說明要壓多張票券才開課，且票券已有使用期限，要求壓多張票券才開課根本不合理。

也有使用票券的民眾不滿，不少人使用票券來上課，但熱門的課竟保留部分名額給會員制，明明使用票券和會員制都有花錢，應無優先問題，漠視使用者的權益。曾有發生持票券民眾進不去，同時登記會員反而可進入上課，覺得不公平。

竹北國民運動中心回應，部分熱門課程，中心先考慮到使用票券的人數後，再額外抓少量名額給會員，不會直接影響到持票券民眾的權益。例如有門有氧課可容納50人，中心抓出平均上課人數約30多人，因此決定保留10個名額給會員。

竹北國民運動中心估計，當初游泳館販售萬張票券，多為一年期限，使用期限最長可到明年的4月8日，由於中心營運與游泳館合併，才會出現使用票券與會員制的過渡期。部分民眾日前也向中心和縣府陳請，中心回應可接受民眾持票券退費，但需要持購買發票才能退費。

竹北國民運動中心是新竹縣第一家運動中心，今年9月起營運。記者郭政芬／攝影
竹北國民運動中心是新竹縣第一家運動中心，今年9月起營運。記者郭政芬／攝影
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