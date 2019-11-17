中壢低收男童賣襪籌父醫藥費 桃市府協助改善生活
2019-11-17 20:44
聯合報 記者鄭國樑
／即時報導
桃園市社會局今天下午表示，日前臉書社團及新聞報導中壢11歲男童為解決家中經濟困境，在路邊擺攤賣襪子分攤家計案，引起各界關心，社會局、教育局已於第一時間結合各項社福資源，積極協助男童改善生活，度過難關。
社會局長鄭貴華指出，男童因父親身體健康問題致無法穩定工作，家庭生活陷入困境，社會局已先協助獲得兒童及少年生活補助，同時協助申辦低收入戶中，目前各界善款及物資湧入，已能初步穩定生活。社工今天下午再前往家中關懷訪視，男童父親感謝大家關心及支持，後續社會局與男童父親討論善款使用及就醫等事宜。
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教育局長高安邦說，教育局與學校除協助男童早午餐及課後照顧班、學雜費、書籍費、校外教學費用全免，寒暑假也會提供愛心餐券、愛心物資（食物、衣物、鞋子）等，而只要學生在校的相關費用，學校都會以仁愛基金協助支應。此外，學校日前召開專案會議，針對該生開設教育儲蓄專戶，接受民間補助。
社會局為服務弱勢家庭和民眾，在13個行政區皆設置家庭服務中心，民眾若發現有家庭因遭變故需要相關社會福利及社區關懷服務者，可洽詢各區家庭服務中心或社會局局服務專線（03）3322101轉分機6410。
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