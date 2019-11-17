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鄭朝方林飛帆PK朱立倫顏寬恒「聽海」 民眾：耳朵懷孕了

2019-11-17 20:37聯合報 記者郭政芬／即時報導

民進黨新竹縣二選區立委參選人鄭朝方今天於竹北爬蟲公園開唱「音樂方城市」，其中他結合林飛帆一起來唱「聽海」，PK朱立倫顏寬恆，唱完讓現場支持者紛紛表示「耳朵懷孕了」。鄭朝方表示，希望用音樂來融化政治的對立，應要更尊重、理解和包容，自己也會扮演最佳的典範，因為這也是善盡社會責任重要的一環。

鄭朝方今天一口氣連唱70.80年代金曲8首，特別與林飛帆共同演唱經典粵語歌曲《追》、《海闊天空》以及《島嶼天光》，串成「香港加油三部曲」，為香港民眾爭取自由民主的心獻上最真摯的祝福。對於香港失控的行為，鄭朝方與林飛帆共同表達痛心遺憾，香港的自由和法治正被威權、極權侵蝕，以台灣為例，為尊重大學自治，台灣警察原則上不進入校園，除非學校有請求，警察才會進入，孩子就是我們的未來，應確保學生在校安全、受教權受到保障、教育空間環境受到保護，讓學生能在安全無虞的狀態下學習發展，今日香港發生如此憾事，深表痛心遺憾。

林飛帆今天受訪時表示，鄭朝方是新世代政治美學的典範，對於各項事務都追求完美，相信以他這樣的精神進入立法院，一定能創造立院新面貌。另外香港急需我們替他們加油，期盼社會大眾可以盡一份心力來聲援香港，另一方面也說道，保護台灣主權是現在很重要的工作，需要鄭朝方一起共同來努力，希望新竹縣鄉親能夠給他一個機會，不僅在捍衛台灣主權需要鄭朝方，在地方建設、福利也非常需要鄭朝方來爭取。

鄭朝方表示，音樂在生活中是不可或缺的養分，也是扮演凝聚人心的角色，在自己的選舉過程中舉辦多元的選舉活動，希望為台灣選舉開啟嶄新的一頁，少了聲嘶力竭的激烈，改用溫暖親和的方式來演繹。

鄭朝方有著高度渲染力的舞台魅力，除了傳達音樂養分的歷程之外，更以文化人的身分來發表競選政見，期許自己未來進入立法院後，能夠透過法制面讓藝文界的工作者走向世界，也要全面的來保障台灣文化產業，一起打造世界新台流。

民進黨新竹縣二選區立委參選人鄭朝方今天於竹北爬蟲公園開唱「音樂方城市」。記者郭政...
民進黨新竹縣二選區立委參選人鄭朝方今天於竹北爬蟲公園開唱「音樂方城市」。記者郭政芬／翻攝
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林飛帆今天受訪時表示，鄭朝方是新世代政治美學的典範，對於各項事務都追求完美，相信...
林飛帆今天受訪時表示，鄭朝方是新世代政治美學的典範，對於各項事務都追求完美，相信以他這樣的精神進入立法院，一定能創造立院新面貌。記者郭政芬／翻攝
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鄭朝方結合林飛帆一起來唱「聽海」，PK朱立倫和顏寬恆。記者郭政芬／翻攝
鄭朝方結合林飛帆一起來唱「聽海」，PK朱立倫和顏寬恆。記者郭政芬／翻攝
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鄭朝方林飛帆2020選舉新竹縣立委2020選舉朱立倫顏寬恆民進黨

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