桃園家扶暖心送1500鍋組 守護3500兒童健康

2019-11-17 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／即時報導



桃園家扶中心籌備半年的親子愛心園遊會，今天在桃園區陽明運動公園盛大舉辦，由錦興國小舞獅隊震撼開場，夏之樂弦樂團、佛朗明哥舞、魔術冠軍林坤毅、知名歌手，輪番接續演出，同時桃園家扶中心才藝隊「舞極限」將用嶄新的舞蹈，展現這一年來的努力成果，舞台前歡熱氣氛不斷。

桃園家扶中心深根大桃園52年之久，用心走進社區關懷弱勢，深知在經濟困苦的家庭，生活中每一分錢都需要妥善運用，因此難以汰換家中老舊鍋具，造成烹飪的鍋具長時間使用，可能衍生不好物質危害健康的虞慮，家扶於是號召社會大眾的愛心，今天贈送受扶助家庭1500組全新炒鍋，共同守護3500名兒童飲食健康。

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家扶表示，大環境景氣不佳，感恩愛心攤商義氣相挺，今年有107個愛心攤位現場人山人海，同時匯集許多企業與各界菁英人士組成的團體，一起響應公益，像蘆竹扶輪社贊助活動經費並且認捐攤位，使當天有義賣品可以販售。

家扶也特別感謝第二年力挺家扶中心的洲晉企業公司，因鄭火龍董事長將家扶認定是「我最信任的伙伴」，因此在活動籌辦時就挹注35萬元經費。為何如此深信家扶，主要是鄭火龍17歲時半工半讀，姐夫因工廠意外身亡，姐姐獨自照顧4個年幼小孩，幸好遇到家扶伸出援手，讓姐姐一家人走過辛苦的日子。

鄭火龍事業有成後特感念這份恩情，擔任家扶中心30名兒童的認養人外，因深知弱勢家庭遇到意外時的焦慮和無助，因此每學期額外提供10萬元獎助學金及急難救助金，並在園遊會當天帶著員工和旗下「楓香閣」品牌，一同與員工現場擺攤叫賣，所有產品售價的10%捐給家扶基金會，用更實際行動回饋社會，照顧家扶兒童。