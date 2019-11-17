和平濕地生態農場 260口生態池無毒淨化水源

2019-11-17 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ／即時報導



「和平濕地生態農場」位置屬於楊梅區桃園高鐵南路七段附近。因靠近高鐵，被政府訂為特種農業用地，不能搭建築物，須「農地農用」，台灣濕地復育協會於此建立無毒農場，做為生態研究之用，也開設免費環境保育課程。

和平濕地生態農場規劃了作物區、培苗區、原生植物栽培區、生物復育區、實驗區。之所以取名為「和平」，是因為在這裡沒有任何人工傷害，自然生態間和平相處，以本身的功能及自然界中的食物鏈的原理，達到淨化水質、淨化土地的目的。

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採用友善的耕作方法，培育出的農作物，不含農藥及化學肥料。和平濕地教學農場管理師葉斯澍表示，農場位於石門大圳下游支圳，將水引入並利用水生植物的特性淨化水源，入水口至出水口間設置大大小小「260口生態池」，並透過池內種植各式水草過濾汙染物，如藉由布袋蓮吸附水中重金屬物質，達到自然淨化的功能。

淨化後的水質，則儲存在農場裡的大型的「水撲滿」中，供場內動植物及鄰近周邊下游處的農地灌溉使用。另外，葉斯澍也特別指出，就連園內廁所，也同樣於周圍設置生態池淨化水源，貫徹生態「和平」的精神。

場內生態池淨水功能外，也創造生物多樣性的自然環境，並以池內養殖的魚類、水草、水棲昆蟲等生物為指標，辨識水質的優劣。