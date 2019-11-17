優活竹塹樂學趣 97歲阿嬤靠唱歌防失智

2019-11-17 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



如果有一天超過90歲了，會想要做什麼事呢？新竹市的「優活竹塹樂學趣」樂齡學習成果展今天在二二八紀念公園登場，這群年齡加總超過1千歲的爺奶，展現活力帶來打擊樂團、舞蹈、合唱團、戲劇班等精彩展演，學習作品成果更讓現場民眾敬佩。

教育處長黃錦能表示，教育處結合社區大學、樂齡學習中心、各級學校及民間團體，規劃多元高齡學習課程及創意活動，促進高齡者多元社會參與，學員參與度高，師資來源多元且專業，部分學員已「從受教者變為施教者」，走入人群、服務人群，帶動正向循環。

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而今年「優活竹塹樂學趣」學習成果展，由三所樂齡中心成員展現打擊樂團、舞蹈、合唱團、戲劇班(含歌仔戲)等12場精彩接力演出，舞台上學員說學演唱驚艷全場，其中東區樂齡學習中心招收近百名團員，全團年齡超過一千歲的「迎曦合唱團」登台獻唱一曲《四季花開》，是「千歲團」最佳代表，另外還有靜態展出爺奶們的畫作與手工藝成品。

副市長沈慧虹表示，竹市府深耕高齡長者樂齡學習，在東區、北區、香山區設置「樂齡學習中心」，並設「宅配樂齡學習課程到社區」，108年1至9月參與場次計2729，參與人次計8萬3千845、執行時數計5千593小時，樂齡課程及活動平均執行場次皆蟬聯全國第一。