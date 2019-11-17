投入立委選舉 「村長」詹江村：民調我領先

2019-11-17 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／即時報導



桃園市議員「村長」詹江村宣布投入立委第一選區（蘆竹區、龜山區全區，桃園區13里）選舉，今天前往選委會領表「（資料表格）填好就登記」，詹重申不滿國民黨不分區立委名單邱毅、吳斯懷也入列，導致國民黨被抹紅，而且他選立委有勝算，也以不傷害國民黨為前提，一樣能幫韓國瑜助選。

不過國民黨桃園市黨部表示，一旦登記，勢必有黨紀處分題，已經透過不同的管道和詹江村溝通，希望考量大局為重，全力支持黨提名的陳根德。立委選舉明天(18日)開始登記，詹江村一旦登記，桃園市立委第一選區將成為國民黨陳根德、民進黨鄭運鵬、台灣民眾黨陳泓維、詹江村4人搶1的局面。

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詹江村說，先前黨內初選中央黨部高層有人和他談，他沒說要退，結果隔天新聞發布他退出，他不滿國民黨不分區名單被抹紅，宣布參選後桃園市一個粉絲團昨天傍晚的民調他領先其他3位參選人，堅定他承擔的意志。

陳根德昨天就對詹江村宣布參選立委一事的回應，說明他擔民代表公職25年，波峰谷底都經歷過，朋友不少，但從未選過中常委，並非權力核心也稱不上誰的人馬，只知道服從黨紀，完成使命而且無愧於心。

陳根德說，中國國民黨徵召他參選寄望贏回立院席次，讓人民的正義可以聲張。儘管仍有家人不表祝福，他也勇敢承擔積極備戰長達半年。國民黨因權勢或路線而聲勢轉弱，他從不批評但憂心無比，這是一場五五波的選戰，急需各界鼎力支持。