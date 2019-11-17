竹縣長楊文科獲頒傑出校友 他分享人生5大哲學勉學弟妹

2019-11-17 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹即時報導



新竹縣長楊文科今天上午到母校中國科技大學新竹校區，參加54周年校慶暨校友大會，並接受 「傑出校友」頒獎，楊文科向學弟妹分享自己的人生哲學：目標明確，意志堅定，充分溝通，全力以赴，永不放棄，勉勵台下的學弟妹以堅強的意志力迎向的每一個挑戰。

楊文科畢業於中國科技大學的前身，中國市政專科學校的公共事業管理科；後來再到中國文化大學土地資源學系取得大學學歷，並在美國薩基諾谷州立大學取得企管碩士學位，以及在中華大學取得科技管理碩士學位。

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楊文科今天致詞表示，他的大半人生其實是在公務體系服務，待過台北市政府、新竹縣政府，以及新竹、南部及台中等三個科學工業園區的籌備處或管理局。退休後，在前縣長邱鏡淳邀請之下，再回到新竹縣政府服務，歷任秘書長及副縣長等職務。去年他以「政治素人」之姿參與新竹縣長選舉並順利當選。

他以自己過去40多年在職場的經驗與體悟中，分享曾任清華大學及中央大學校長的羅家倫所著「新人生觀」書中所提倡「強者的哲學」的觀念分享給學弟妹。意即羅家倫校長說：一個強者要有三個基本條件：最野蠻的身體、最文明的頭腦、不可征服的精神。