竹縣騎樓整修順平 竹北2示範路段完工 湖口6路段接棒

2019-11-17 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹即時報導



新竹縣政府配合中央推動騎樓整平計畫，於去年底辦理光明六路-家樂福商圈騎樓（長度約210m）及縣政九路-華南銀行商圈之騎樓（長度約190m）等2處騎樓改善，清除花台、廣告牆面，設置無障礙緩坡、並讓接連的騎樓順接，月前完成使用後，方便了嬰兒車、輪椅的移動，得到民眾好評，工務處表示，緊接著會進行湖口鄉6個路段及竹北1個路段的騎樓整修，逐年擴大在其他鄉鎮辦理。

工務處表示，隨著高齡化社會的到來，加上人行權益抬頭，身心障礙者再也不是無障礙環境的唯一需求者，因為每個人都可能有行動不便的時候，一個好的環境設計，將能為每個人提供方便，因此「無障礙環境」是為每個人所設計、準備的，更是身心障礙者回歸人群、參與社會的重要方式。

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配合公共通行空間檢討與改善，推動建築物騎樓整平計畫，同時可提升與保障高齡者與身障者戶外通行的便利與安全，刺激他們戶外活動的意願與頻率，營造安全無礙的社交環境與生活空間。另外，騎樓整平計畫也可改造美麗市容增進逛街人潮，提升店家商機促進地方商業活動。

工務處表示，騎樓整平就工程技術來說，難度不高經費亦不多，但因騎樓屬私有財產，由政府代為改善還需所有權人同意配合，因此與居民溝通協調是一大挑戰。這次施作竹北兩路段的騎樓整平計畫，在施工前須一戶一戶住家店面不斷拜訪溝通，由於商圈一樓大部分做為店鋪使用，起初店家擔心工程進行影響店鋪生意，或是對工程品質存疑，整平意願通常不高，在工程逐步展現成果後，才提高了商家參與的意願。

工務處表示，107年度配合中央推動騎樓整平計畫，辦理2處騎樓改善，基於店家意願及因地制宜考量下，部分店家採取兩側順平銜接方式、部分店家採取全面翻修整平方式。本案總工程經費365萬8千元中央補助3百萬元，本府自籌65萬8千元，改善成果頗受民眾好評，還給大眾一個安心舒適能暢行到底的騎樓步行空間，亦使行動不便者能擁有真正無障礙無阻礙通行環境。