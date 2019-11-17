親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

獨／野雞大學化？ 私立科大機械所碩論研究夜市、命理

空氣再毒也不戴口罩 印度人難道不怕死嗎？

竹縣騎樓整修順平 竹北2示範路段完工 湖口6路段接棒

2019-11-17 10:15聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣政府配合中央推動騎樓整平計畫，於去年底辦理光明六路-家樂福商圈騎樓（長度約210m）及縣政九路-華南銀行商圈之騎樓（長度約190m）等2處騎樓改善，清除花台、廣告牆面，設置無障礙緩坡、並讓接連的騎樓順接，月前完成使用後，方便了嬰兒車、輪椅的移動，得到民眾好評，工務處表示，緊接著會進行湖口鄉6個路段及竹北1個路段的騎樓整修，逐年擴大在其他鄉鎮辦理。

工務處表示，隨著高齡化社會的到來，加上人行權益抬頭，身心障礙者再也不是無障礙環境的唯一需求者，因為每個人都可能有行動不便的時候，一個好的環境設計，將能為每個人提供方便，因此「無障礙環境」是為每個人所設計、準備的，更是身心障礙者回歸人群、參與社會的重要方式。

配合公共通行空間檢討與改善，推動建築物騎樓整平計畫，同時可提升與保障高齡者與身障者戶外通行的便利與安全，刺激他們戶外活動的意願與頻率，營造安全無礙的社交環境與生活空間。另外，騎樓整平計畫也可改造美麗市容增進逛街人潮，提升店家商機促進地方商業活動。

工務處表示，騎樓整平就工程技術來說，難度不高經費亦不多，但因騎樓屬私有財產，由政府代為改善還需所有權人同意配合，因此與居民溝通協調是一大挑戰。這次施作竹北兩路段的騎樓整平計畫，在施工前須一戶一戶住家店面不斷拜訪溝通，由於商圈一樓大部分做為店鋪使用，起初店家擔心工程進行影響店鋪生意，或是對工程品質存疑，整平意願通常不高，在工程逐步展現成果後，才提高了商家參與的意願。

工務處表示，107年度配合中央推動騎樓整平計畫，辦理2處騎樓改善，基於店家意願及因地制宜考量下，部分店家採取兩側順平銜接方式、部分店家採取全面翻修整平方式。本案總工程經費365萬8千元中央補助3百萬元，本府自籌65萬8千元，改善成果頗受民眾好評，還給大眾一個安心舒適能暢行到底的騎樓步行空間，亦使行動不便者能擁有真正無障礙無阻礙通行環境。

工務處表示，接下來將進行湖口鄉中山路二段（118號至160號）、中正路一段（2號至36號）、民族街（83號至37號）、中山路二段（200-1號至162號）、中正路一段（1號至39號）、湖口鄉民族街（83號至109號）及達生路15號等6處以及竹北市光明六路83號轉至縣政九路96的騎整平工程，未來也將逐年擴大辦理。

新竹縣政府配合中央推動騎樓整平計畫，於去年底辦理竹北2處騎樓改善，方便了嬰兒車、...
新竹縣政府配合中央推動騎樓整平計畫，於去年底辦理竹北2處騎樓改善，方便了嬰兒車、輪椅的移動。圖／縣府提供
分享

相關新聞

300多歲的老茄苳生病了 地方人士好心疼

2019-11-17 07:59

EX-亞洲劇團演出親身經歷 學生落淚

2019-11-17 00:02

劇團校園演出 「藝起十八相見」扎根藝術教育

2019-11-16 23:59

時間銀行推「共享」生活圈 技能換消費

2019-11-16 23:25

桃園國民黨沒資源 將不設韓國瑜大型競選總部

2019-11-16 21:25

影／五雲宮王船開光 3年後辦迎聖王船醮大典

2019-11-16 21:24

爭議吳斯懷列不分區 「村長」詹江村怒：準備參選立委

2019-11-16 18:44

苗栗縣婦女身心健康網路調查 近一成五女性平時不運動

2019-11-16 18:13

鄭文燦輔選鄭運鵬 「公園樹若會說話 會讚做得不錯」

2019-11-16 17:16

申請增加秋冬旅遊補助額度 桃市觀旅局：可再4萬間客房

2019-11-16 17:00

卡安全！竹市退縮路口行穿線 防轉彎車內輪差視線死角

2019-11-16 16:57

失智友善照護列車開進來 桃園聯新國際醫院嘉惠市民

2019-11-16 16:40

桃園花彩節中壢展區登場 「花田童樂會」打造親子園區

2019-11-16 15:44

「囝仔人有耳無嘴」過時了 鄭文燦：孩子有表達的權利

2019-11-16 14:30

新竹縣義民祭首屆全國攝影比賽 記錄客家重要文化

2019-11-16 14:28

用專業及興趣賺時間 偏鄉青年創時間銀行平台

2019-11-16 14:12

500鄉親逗陣下田拔河 冠軍笑稱「2瓶保力達勝利到手」

2019-11-16 13:56

選戰氣氛起 苗栗縣立委陳超明競選總部神尊安座

2019-11-16 13:34

癌末夫靠妻半夜開計程車養全家 一個紅包改變人生

2019-11-16 11:54

竹市發行頭家護照 新住民自創品牌麻辣女王醬

2019-11-16 11:43
看更多

熱門文章

桃園花彩節中壢展區登場 「花田童樂會」打造親子園區

2019-11-16 15:44

員林市新亮點 鐵路穀倉閒置空間活化後從醜小鴨變天鵝

2019-11-16 21:37

莊下蘇上止「屏東之亂」 單純選區秒變詭譎難測

2019-11-16 20:39

卡安全！竹市退縮路口行穿線 防轉彎車內輪差視線死角

2019-11-16 16:57

金門道路出現大量機油油漬 釀多起車禍

2019-11-16 19:42

彰化縣考慮裁併小學 學者：個別化評估每所學校的存廢

2019-11-16 21:29

台南佳里中山市場名攤獲73顆星 黃偉哲踩線尋美食

2019-11-16 17:02

合歡山箭竹林清出菸蒂衛生紙 志工感嘆：母湯喔

2019-11-16 14:13

桃園國民黨沒資源 將不設韓國瑜大型競選總部

2019-11-16 21:25

南科生活機能差怨聲載道 郭國文請林智堅分享竹科經驗

2019-11-16 14:34

爭議吳斯懷列不分區 「村長」詹江村怒：準備參選立委

2019-11-16 18:44

台北知名老店再轉型 品牌重塑吸人潮

2019-11-16 15:40

嘉義「東市好食光」搭公車吃美食不用排隊

2019-11-16 12:22

韓國瑜李永萍雙溪平溪聯合總部成立 李四川來加持

2019-11-16 22:13

北港溪溫泉嘉年華登場 破天荒優惠小木屋免費住

2019-11-16 19:20

美食新天地／金門鍋物名店賣丼飯 吃好吃飽

2019-11-16 23:35

300多歲的老茄苳生病了 地方人士好心疼

2019-11-17 07:59

想要鼠年月曆 捐發票就可，23日中區國稅局換取

2019-11-16 12:38

癌末夫靠妻半夜開計程車養全家 一個紅包改變人生

2019-11-16 11:54

內湖5期重劃區工業宅 北市府確定開鍘

2019-11-16 23:20

台南溪北到嘉義高鐵站 麻佳快捷公車下月5日啟航

2019-11-16 23:23

楊瓊瓔帶職參選立委 林佳龍批「教壞囝仔大小」

2019-11-16 15:33

明天立委選舉登記前超級周日 蔡英文與陳明文蔡易餘造勢

2019-11-16 14:27

快來「拔蘿蔔」！ 美濃白玉蘿蔔與好豆季開鑼

2019-11-16 18:41

秋季限定美景！ 阿里山楓紅了賞楓趁現在

2019-11-16 17:02

影／酷MA萌！熊本熊可愛搞怪體操舞萌翻基隆

2019-11-16 15:32

追熊到熊本熊的故鄉 明年3月基隆港郵輪首航通八代市

2019-11-16 13:57

影／嘉義達娜伊谷走過八八風災 鯝魚復育成功

2019-11-16 18:57

影／五雲宮王船開光 3年後辦迎聖王船醮大典

2019-11-16 21:24

南投林管處招考森林護管員 要有這兩項技能

2019-11-16 11:42

影／蔡英文高雄競總 竟有沙灘辦公室與VR可玩

2019-11-16 17:27

500鄉親逗陣下田拔河 冠軍笑稱「2瓶保力達勝利到手」

2019-11-16 13:56

125家各國水五金業者接洽 王惠美率團赴日參展成果豐碩

2019-11-16 16:09

捨近求遠？台中捷運豐樂公園站 出站竟是南苑公園？

2019-11-16 17:03

基隆這一家4中醫傳佳話 林月慎分享育兒心法

2019-11-17 07:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top