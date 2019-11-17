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300多歲的老茄苳生病了 地方人士好心疼

2019-11-17 07:59聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

300多歲苗栗縣公館鄉北河村老茄苳樹生病了！大片枝葉枯黃，孤零零主幹，樹冠僅剩一小撮，與盛況的133平方公尺（約40坪），今非昔比，地方人士都心疼難過！

公館鄉北河村老茄苳是苗栗縣珍貴老樹，樹齡約310歲，樹高約22公尺，胸圍5.6公尺，2016年起因星天牛及枝枯病、梢枯病等危害，縣政府多次修剪、減重防治搶救，今年春天還大手術，截掉腐朽中空的側枝，這次再發現大片枝葉枯黃，縣府農業處表示將請廠商盡速處理。

老茄苳歷經歲月，70歲曹智瀛感受深刻，他土生土長北河村，1979年新蓋房子在茄苳樹旁，當時樹蔭濃密，橫越苗26之2線在屋子上空，他回憶說，茄苳的真實年齡沒有人知道，他父親8歲時，茄苳樹就長這麼大，他小時候會爬到樹上採集茄苳果實當零食。

曹智瀛指出，早年苗26之2線還沒有開闢前，獅潭鄉竹筍、薑麻等都靠人力挑擔，凌晨必須出發，持瓦斯燈或火把照明，跨後龍溪到苗栗市南苗販售，沿途有居民體貼挑擔人的辛苦，設有7處奉茶點，提供茶水及歇腳地方，茄苳是其中一處，也見證歷史。

公館鄉北河村長劉永錦多次為搶救老茄苳請命，他說，老茄苳是伯公樹，地方信仰中心，也是地標，今年春天手術後，一度生氣盎然，沒想到才半年羽，老茄苳這次病似乎不輕，讓人很心疼，希望救老樹早日恢復健康。

苗栗縣公館鄉北河村老茄苳樹生病，大片枝葉枯黃，孤零零主幹，樹冠僅剩一小撮。記者范...
苗栗縣公館鄉北河村老茄苳樹生病，大片枝葉枯黃，孤零零主幹，樹冠僅剩一小撮。記者范榮達／攝影
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3年前苗栗縣公館鄉北河村老茄苳樹，枝葉明顯比現在茂盛。圖／本報資料照片
3年前苗栗縣公館鄉北河村老茄苳樹，枝葉明顯比現在茂盛。圖／本報資料照片
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3年前苗栗縣公館鄉北河村老茄苳樹，枝葉明顯比現在茂盛。圖／本報資料照片
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苗栗縣公館鄉北河村老茄苳樹生病，大片枝葉枯黃，孤零零主幹，樹冠僅剩一小撮。記者范...
苗栗縣公館鄉北河村老茄苳樹生病，大片枝葉枯黃，孤零零主幹，樹冠僅剩一小撮。記者范榮達／攝影
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苗栗縣公館鄉北河村老茄苳樹生病，老鄰居曹智瀛相當心疼。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉北河村老茄苳樹生病，老鄰居曹智瀛相當心疼。記者范榮達／攝影
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苗栗縣公館鄉北河村老茄苳樹生病，大片枝葉枯黃，孤零零主幹，樹冠僅剩一小撮。記者范...
苗栗縣公館鄉北河村老茄苳樹生病，大片枝葉枯黃，孤零零主幹，樹冠僅剩一小撮。記者范榮達／攝影
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