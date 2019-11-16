桃園國民黨沒資源 將不設韓國瑜大型競選總部
2019-11-16 21:25
聯合報 記者張裕珍
／即時報導
大選倒數不到2個月，藍綠陣營集人氣衝選票，蔡英文總統競選連任在桃園設北區與南區競總今天開放，依地區特性分別走親子館與客家文青風路線，北區打造室內外遊戲區，吸引年輕爸媽帶孩子來放電，蔡將於12月1日出席開幕，但國民黨韓國瑜競總地點仍不見蹤影，藍營坦言沒錢沒資源，有意跳脫傳統與6區立委參選人聯合成立競總，預計12月初造勢。
小英桃園市北區競選總部位於桃園區大興西路三段、正光路交叉口，是去年市長鄭文燦爭取連任成功的競總「福地」，總部外已經高掛小英、鄭文燦與6名立委參選人合體看板，總部旁打造大型滑梯、繩網彈跳區，室內還有軟墊球池，不少爸媽把握好天氣帶孩子來玩樂。
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相較綠營在南北各設一處競選總部，占地、形式都有一定規模，12月1日當天，小英也將親自出席南北區競總開幕，當天將分別打造親子樂園與主題市集活動，炒熱場子；藍營部分，韓國瑜桃園競選總部選址與規畫仍無消無息，不少支持者憂心大選在即，競總是否難產？
韓國瑜桃園市競選總部幹部透露，總統選戰不是資源少，是根本沒資源，無法比照綠營大規模開設競選總部，現階段規畫以與各區6名立委參選人成立聯合競總，6區加上市黨部都是聯繫服務據點，中壢也會有辦公室，可以說是跳脫傳統，韓在桃園將不會設大型競選總部。
「票開得漂亮比較重要！」藍營競選總部指出，為了宣傳聯合競選成立，預計12月初在八德舉辦桃園總統立委競總成立造勢大會，將邀韓國瑜出席造勢，與立委合體尋求最後勝選。
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