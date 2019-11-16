影／五雲宮王船開光 3年後辦迎聖王船醮大典
2019-11-16 21:24
聯合報 記者胡蓬生
／苗栗即時報導
時隔30年，苗栗縣通霄鎮五雲宮今年再度建造大型王船「順安陸號」，下午並舉行開光點眼儀式，預計3年後舉辦盛大的「迎聖王船醮」，慶賀「富美新大巡」福臨120周年，屆時將為地方再現難得一見的燒王船大典。
五雲宮今天下午完成王船開光點眼、送中軍爺儀式後，未來每逢例假日都開放信眾參觀、添載求平安；迎聖王船醮預計2022年10月6日至10日(農曆壬寅年九月十一至十五日)舉辦。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
王船開光點眼儀式下午1點30分展開，內政部長徐國勇、苗栗縣長徐耀昌、通霄鎮長陳漢志及地方議員、各友宮宮廟主委多人到場共同剪綵，在鐘鼓聲中王船廠大門緩緩升起，彩繪王船現身，美輪美奐，吸引信眾目光。
在法師進行科儀後，徐國勇、徐耀昌及拱天宮等宮廟主委多人共同為王船開光點眼，熱鬧完成儀式，隨後信眾敬拜王船、恭送駐駕船廠的中軍爺返泉州祖廟富美宮述職。
五雲宮除了白沙屯本宮，在新北市也有「北宮」土城五雲宮，每年農曆六月十四依例返白沙屯謁祖進香，當日回宮並於翌日隆重舉辦尼山武法主公聖誕慶典。
白沙屯五雲宮在1989年建造完成「富美新大巡」王船，並於1992年舉辦盛大的王船醮，是苗栗首見的燒王船慶典，時隔30年五雲宮再造「順安陸號」王船，將在3年後重現燒王船盛會。
土城五雲宮主委鄭明輝表示，新建王船長廿六尺三寸九、寬七尺九寸九、高九尺九寸九，歡迎各地信眾到白沙屯五雲宮參觀、添載祈求平安。
留言