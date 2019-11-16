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迎接2019週年慶 遠東巨城購物中心耶誕樹點燈

2019-11-16 21:06聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

Big City遠東巨城購物中心迎接2019週年慶，今天於1樓噴水池廣場舉行耶誕樹點燈儀式，今年耶誕樹大玩繽紛樂，只見一顆顆色彩飽滿的鮮豔花球圍繞樹上，搭配薑餅屋、巨型聖誕球等多樣造景與大型耶誕阿Mall公仔，十分吸睛，屆時將成為臉書打卡熱點。

今年的點燈儀式主題為「台灣之光回娘家」，開場由國際街舞大賽常勝軍KGB舞團打頭陣，高超的地板動作精準搭配節奏，全球排名第八的街舞表演令人熱血沸騰；中場表演則是成軍8年征戰世界，拿下多座國際冠軍的苗栗縣後龍國小扯鈴隊，帶來LED夜光花式扯鈴表演，傳統民俗技藝與現代科技完美結合，看得現場民眾大呼過癮。

Big City遠東巨城購物中心董事長李靜芳表示，遠東巨城購物中心站穩全台購物中心領導地位，持續繳出亮麗商業成績，也在乎對社會的回饋與貢獻，除打造最優質的購物環境，同時建構一個世代交流文化傳承的平台，讓消費者到巨城不只是購物，還能接觸國際級各式精彩展演。

Big City遠東巨城購物中心2019週年慶將於11月28日至12月9日盛大展開，今年推出超優惠商品組合、品牌特賣會、滿仟送佰、加碼贈、刷卡禮等，週年慶期間於遠東巨城購物中心當日單筆消費滿額，就有機會一人抽中獨得「威秀電影票200張」，12月7日至12月9日更加碼抽出一位幸運兒，可獨得「iPhone 11」。而深受消費者喜愛的阿Mall系列來店禮，今年則化身超實用居家生活組，完整6波12天週年慶先換先贏。

Big City遠東巨城購物中心迎接2019週年慶，今天於1樓噴水池廣場舉行耶誕...
Big City遠東巨城購物中心迎接2019週年慶，今天於1樓噴水池廣場舉行耶誕樹點燈儀式。圖／Big City遠東巨城購物中心提供
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Big City遠東巨城購物中心迎接2019週年慶，今天於1樓噴水池廣場舉行耶誕...
Big City遠東巨城購物中心迎接2019週年慶，今天於1樓噴水池廣場舉行耶誕樹點燈儀式。圖／Big City遠東巨城購物中心提供
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街舞舞團

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