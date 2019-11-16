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爭議吳斯懷列不分區 「村長」詹江村怒：準備參選立委

2019-11-16 18:44聯合報 記者張裕珍／即時報導

國民黨不分區立委名單底定後仍餘波盪漾，桃園市議員詹江村近日就揚言，若具統派色彩的吳斯懷等人不換，就要參選桃園第一選區立委，詹今天下午發出聲明，強調「不分區名單不符合社會期待」，自己本就是第一選區民調第一名，「溫良恭儉我不想再讓了！」，宣布將領表參選桃園第一選區立委，預計明天領表。

詹江村說，吳斯懷因統派色彩備受爭議，如今仍穩坐不分區名單第四名，他認為，未來網軍將依此持續操作，把韓國瑜持續「抹紅」，認為國民黨應顧全韓國瑜大局撤換才是，由於國民黨未將吳退將移除，他就決定投入區域立委選舉，跟吳敦義徵召的陳根德競選。

詹江村說，早在國民黨初選登記截至後，他就是國民黨桃園大檜溪、龜山與蘆竹選區，唯一合法取得參選權者，自己認真投入選舉拜票，砸了三百多萬競選經費，未料有一天黨中央忽然打電話，告知他56歲還年輕，讓年紀大的人先選，他當面拒絕，未料黨中央仍一意孤行，還發布假新聞，說我甘願退選，輔選吳敦義推出的王金平左右手陳根德。

詹江村認為，陳根德上回選舉，就已經被綠營對手鄭運鵬質疑包工程，最後慘敗，並指陳落選的四年不再經營地方，前往中國大陸經商，批評吳敦義此次竟然破壞體制，強行拔除他改徵召陳根德，即便如此他仍吞下，輔選國民黨提名的立法委員，無奈不分區名單不符合社會期待，自己人微言輕、跟狗吠火車一般，不受吳敦義理會，因此決定不再讓了要領表參選。

桃園市議員詹江村近日就揚言，若具統派色彩的吳斯懷等人不換，就要參選桃園第一選區立...
桃園市議員詹江村近日就揚言，若具統派色彩的吳斯懷等人不換，就要參選桃園第一選區立委，詹今天下午發出聲明，強調「不分區名單不符合社會期待」，宣布將領表參選桃園第一選區立委，預計明天領表。圖／本報資料照
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國民黨詹江村2020選舉2020不分區立委吳斯懷

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