爭議吳斯懷列不分區 「村長」詹江村怒：準備參選立委

2019-11-16 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



國民黨不分區立委名單底定後仍餘波盪漾，桃園市議員詹江村近日就揚言，若具統派色彩的吳斯懷等人不換，就要參選桃園第一選區立委，詹今天下午發出聲明，強調「不分區名單不符合社會期待」，自己本就是第一選區民調第一名，「溫良恭儉我不想再讓了！」，宣布將領表參選桃園第一選區立委，預計明天領表。

詹江村說，吳斯懷因統派色彩備受爭議，如今仍穩坐不分區名單第四名，他認為，未來網軍將依此持續操作，把韓國瑜持續「抹紅」，認為國民黨應顧全韓國瑜大局撤換才是，由於國民黨未將吳退將移除，他就決定投入區域立委選舉，跟吳敦義徵召的陳根德競選。

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詹江村說，早在國民黨初選登記截至後，他就是國民黨桃園大檜溪、龜山與蘆竹選區，唯一合法取得參選權者，自己認真投入選舉拜票，砸了三百多萬競選經費，未料有一天黨中央忽然打電話，告知他56歲還年輕，讓年紀大的人先選，他當面拒絕，未料黨中央仍一意孤行，還發布假新聞，說我甘願退選，輔選吳敦義推出的王金平左右手陳根德。