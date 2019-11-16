行動佛殿駐錫龍潭 邀身障舞團獻舞供佛
2019-11-16 18:15
聯合報 記者高宇震
／桃園即時報導
世界佛教正心會行動佛殿環島一年以來，到過最南端屏東參加大鵬灣台灣燈會，世紀首航跨海澎湖花火節，超過500個日子，橫跨18個縣市，駐錫62個鄉鎮，今年再次來到大桃園地區舉辦環島祈福法會，今日駐錫第63站龍潭區運動公園前廣場，為國泰民安、世界和平、一切眾生祈福。
此次世界佛教正心會也舉辦慈善演出邀請「鳥與水舞集」，此舞團是國內第一支由截肢者、視障者、小兒麻痺症者及侏儒症者組成，由文化大學舞蹈系教授顏翠珍於2003年6月創立。成立十多年來，積極參與公益表演，演出達200多場，透過身障人士生命力的勇敢和挑戰，跨越障礙侷限的舞姿，帶給大眾不同的感受。
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法會開始前由卓志揚總會長帶領貴賓立法委員呂玉玲、市議員林昭賢等上香，恭迎主法上師恆性嘉措仁波且。
呂玉玲表示，非常開心行動佛殿來到桃園龍潭舉辦祈福法會，佛法無邊照顧所有民眾，我們民意代表也是要照顧所有的民意，希望法會順利圓滿成功。林昭賢也說，今天來到行動佛殿現場，對「諸惡莫做 眾善奉行」這句話深有感觸，祈願台灣和平，經濟繁榮。
行動佛殿是台由17噸的大卡車改裝而成的大雄寶殿，佛殿上供奉著南無釋迦牟尼佛、南無阿彌陀佛及南無藥師琉璃光如來，歡迎民眾周末期間到龍潭運動公園頂禮禮拜，禮佛一拜，下周將前往楊梅地區，也邀請各地信眾參加祈福活動。
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