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鄭文燦輔選鄭運鵬 「公園樹若會說話 會讚做得不錯」

2019-11-16 17:16聯合報 記者張裕珍／即時報導

桃園市長鄭文燦今天替同黨第一選區立委參選人鄭運鵬競總成立站台，他肯定，鄭運鵬有才華有理想，是年輕一代立委當中有份量的立委人選，協助桃園機場捷運通車、捷運綠線開工、捷運棕線定案等，強調中央地方連線時，還向台下支持者說「若三民運動公園的樹木會講話，一定會說鄭運鵬、鄭文燦做的不錯，這樣對不對？」不少人聽到都忍俊不止。

鄭文燦細數桃園建設發展，5年來桃園人口成長20萬人，年輕家庭多生育率第一名，不少人北漂來桃園生活，在這工作完成夢想，正是桃園光榮時刻，但桃園在崛起需要中央支持，人家說蔡總統疼惜鄭文燦，但桃園市第6個升格，統籌分配款少了台南88億元，是六都最少，未來仍將堅持修訂財政劃分法，並打趣地說，要依照市長施政滿意度來分配才對。

鄭文燦批評韓國瑜來桃園很多次，到現在還未講到桃園政見，反觀小英在桃園推動亞洲矽谷、鐵路地下化、航空城計畫、河川整治與社會住宅等，大破大立帶著桃園往前走，韓只會說鄭文燦白白胖胖，鄭強調，無論白胖黑瘦「會做事就是好市長」，反指韓椅子還沒坐熱就要落跑，當初不是要讓高雄大改變大發財？呼籲支持者力挺台灣正確價值，明年讓吹牛比賽結束。

行政院長蘇貞昌、黨主席卓榮泰也讚許鄭運鵬能力，為台大土木系出身，過去曾推動都市計畫等建設，是專業認真的好立委，卓也期許，鄭要衛冕守住國會席次，國會拚過半，未來讓總統蔡英文好做事。

桃園市長鄭文燦今天替同黨第一選區立委參選人鄭運鵬競總成立站台，他肯定，鄭運鵬是年...
桃園市長鄭文燦今天替同黨第一選區立委參選人鄭運鵬競總成立站台，他肯定，鄭運鵬是年輕一代立委當中有份量的立委人選，還向台下支持者說「若三民運動公園的樹木會講話，一定會說鄭運鵬、鄭文燦做的不錯，這樣對不對？」不少人聽到都忍俊不止。記者張裕珍／攝影
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鄭文燦鄭運鵬2020選舉2020選舉桃園市立委民進黨

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