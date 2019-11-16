申請增加秋冬旅遊補助額度 桃市觀旅局：可再4千間客房
2019-11-16 17:00
聯合報 記者高宇震
／桃園即時報導
桃園市秋冬旅遊補助使用即將用罄，桃園市府再爭取補助額度。交通部觀光局於108年9月起推出擴大國旅秋冬旅遊獎勵計畫，桃園市獲撥補助經費新臺幣4000萬元，即補助4萬間客房，截至11月15日止，已補助36543間客房，補助使用率達9成，市府觀旅局為避免遊客來桃園無法適用秋冬補助，已申請增加補助額度，至12月31日前皆可放心申請。
秋冬專案基本補助為每位國民於活動期間9月1日至12月31日周日至周五入住有參加活動之旅館民宿，每房最高可折抵住宿費用1000元；行政院各部會搭配秋冬補助提出各項措施，民眾於入住時可享經濟部加碼每房發放夜市抵用券200元。另外旅客只要持旅宿業者開立之住宿發票，再享大眾池免費泡湯一次或湯屋折200元之優惠。
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桃園市府也於秋冬旅遊補助期間推出石門活魚節、花彩節，年底還有五月天於桃園國際棒球場舉辦10場演唱會，及跨年晚會等活動，歡迎民眾來桃園使用秋冬補助。
觀旅局副局長王振鴻表示，今年桃園市秋冬旅遊補助，相較於去年桃園總訂房數約1萬間，今年截至目前為止已補助3萬多間客房，即訂房總增至約3萬間。觀旅局再申請4千萬元補助經費，將可再提供4千間客房，每房1千元的補助。
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