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卡安全！竹市退縮路口行穿線 防轉彎車內輪差視線死角

2019-11-16 16:57聯合報 記者黃瑞典／新竹即時報導

新竹市政府推動步行友善城市，針對舊城區42處路口及東大路部分路段推動人本環境建置計畫，將行人穿越道退縮，增加緩衝空間，避免車輛轉彎時因視線死角及內輪差釀成事故，也在路面畫上「當心行人」黃色標線，加強警示提醒駕駛人注意，保障行人安全也減少駕駛人行車風險。

新竹區監理所所長林翠蓉指出，警政署統計今年1至8月全國交通事故共21萬7000件，其中發生在路口就占13萬件，提醒汽機車駕駛人行經路口應減慢速度 、左右察看有無人車 、停車讓行人先走，尤其汽車容易被A柱遮蔽視線，更應注意小心。

市府交通處指出，近年來常見大車轉彎時因內輪差及緩衝空間不足造成行人傷亡事故，而且汽車轉彎也容易有視線死角，因此市府近年來大力推動路口退縮行穿線及機慢車待轉區，加大汽機車轉彎後的緩衝空間，減少視線死角，讓駕駛人可以清楚前方動向，提升車輛轉彎時行人及機慢車安全性。

目前市府已陸續在北大路、民生路口等處退縮行穿線，並在路面劃設顯眼的「當心行人」黃色標線，提醒駕駛人注意，也讓行人避開汽機車轉彎線，減少側撞風險；汽機車駕駛人轉彎後，可以更清楚行人動態，更有緩衝空間及時反應。

交通處指出，經國、東大、西大及中華路包圍的舊城區範圍內12條幹道的42個路口，還有東大路從中央到經國路段都將陸續改善，市府已爭取到營建署補助，斥資3.47億元推動人本環境建置計畫，除了退縮行穿線，也將改善人行道空間及建置行人庇護島等，期能打造更優質的行人環境，預計明年底完工。

新竹區監理所指出，除加強宣傳路口慢看停禮貌運動，新竹市監理站也規畫大型車進入國中、小校園，讓學生體驗大型車視野死角及內輪差的危險性，穿越路口時更能注意避險，維護安全。

新竹市府將部分路口行穿線退縮，增加緩衝空間避免車輛轉彎時因視線死角及內輪差釀成事...
新竹市府將部分路口行穿線退縮，增加緩衝空間避免車輛轉彎時因視線死角及內輪差釀成事故。記者黃瑞典／攝影
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新竹市府將部分路口行穿線退縮，增加緩衝空間避免車輛轉彎時因視線死角及內輪差釀成事...
新竹市府將部分路口行穿線退縮，增加緩衝空間避免車輛轉彎時因視線死角及內輪差釀成事故。記者黃瑞典／攝影
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新竹人行道事故

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