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失智友善照護列車開進來 桃園聯新國際醫院嘉惠市民

2019-11-16 16:40聯合報 記者葉英豪／即時報導

「糟糕，前一秒鐘才想作的事，下一秒就忘記…醫生，這是不是失智的前兆」？「醫師，要預防失智，生活上可有任何簡單輕鬆方法」？

「108年度桃園失智友善照護開講」列車今天開進桃園「聯新國際醫院」，院長黃忠智除表示，將以社區醫療服務為己任外，包括失智等

長期照護也是未來推展趨勢，成為大家健康諮詢、治療的好厝邊。

桃園市政府衛生局推廣正確認知失智症，規劃了「108年度桃園失智友善照護」系列巡迴講座在全市13區展開。今天上午，講座列車開進聯新國際醫院12樓會議中心，瞬間擠爆聽講人潮。

聯新國際醫院結合失智症與糖尿病兩大慢性病主題，讓大家了解失智症與糖尿病家庭照護、遠離失智症及穩定血糖聰明飲食，所有聽講民眾大呼值得。

院長黃忠智說，糖尿病與失智症雖然平時分開看待，但其實關聯性很強，同為老人慢性病，若同時罹患糖尿病與失智症，將增加照顧困難，因此如何預防疾病發生，也是醫院努力的目標。

「老年人的問題絕對不是老問題，千萬不要用年輕人的角度或過去生病經驗看待長者的問題」，聯新國際醫院糖尿病整合照護中心主任李麒麟分享，失智症不是單一疾病，而是一群症狀的組合。李麒麟強調，失智症的症狀不只是記憶衰退，還會影響其它認知功能。

聯新國際醫院失智症共照中心主任林衛邑則現場教學AD-8失智症快速篩檢，鼓勵民眾如果早期發現失智症狀可至醫院及桃園市失智症共照中心進行諮詢，瞭解失智症相關照護資源與治療指導。

營養師王政文現場為聽講者解釋飲食攝取秘訣，並以全榖雜糧類為例表示，這類食品主要成分為醣類，佔每日總攝取熱量的40-60%。

常見種類如飯、麵製品、芋頭、地瓜，口感多鬆散，但每個人的攝取量不一；低運動量如女性或長者多控制在五分即可，並提醒均衡飲食也要搭配運動，並攝取足夠水分，心臟病及腎臟病患者的水量攝取則需要按照醫師囑咐。

黃忠智院長表示，聯新國際醫院希望藉由社區活動將醫療服務推廣出去，還提供急性救助，長期照護推展重點將轉向整合服務，以個人量身訂做為考量。

聯新國際醫院糖尿病整合照護中心主任李麒麟分享指出，失智症不是單一疾病，而是一群症...
聯新國際醫院糖尿病整合照護中心主任李麒麟分享指出，失智症不是單一疾病，而是一群症狀的組合。記者葉英豪/攝影
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聯新國際醫院院長黃忠智強調，聯新國際醫院希望藉由社區活動將醫療服務推廣出去外，長...
聯新國際醫院院長黃忠智強調，聯新國際醫院希望藉由社區活動將醫療服務推廣出去外，長期照護推展重點將轉向整合服務，並以個人量身訂做為考量。記者葉英豪/攝影
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聽講者一大早就擠爆聯新國際醫院報到處。記者葉英豪/攝影
聽講者一大早就擠爆聯新國際醫院報到處。記者葉英豪/攝影
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聯新國際醫院糖尿病整合照護中心主任李麒麟以貼近生活口吻強調，失智症的症狀不只是記...
聯新國際醫院糖尿病整合照護中心主任李麒麟以貼近生活口吻強調，失智症的症狀不只是記憶衰退，還會影響其它認知功能。記者葉英豪／攝影
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院長黃忠智（圖左一）以「黃帝內經」文指出，運動是保持健康的不二法門。記者葉英豪/...
院長黃忠智（圖左一）以「黃帝內經」文指出，運動是保持健康的不二法門。記者葉英豪/攝影
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包括一般民眾和社區成員，一大早就湧進聯新國際醫院12會議中心並合影留念。記者葉英...
包括一般民眾和社區成員，一大早就湧進聯新國際醫院12會議中心並合影留念。記者葉英豪/攝影
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失智症糖尿病

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