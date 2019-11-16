桃園花彩節中壢展區登場 「花田童樂會」打造親子園區
2019-11-16 15:44
聯合報 記者高宇震
／即時報導
2019桃園花彩節中壢展區今日登場，今年桃園花彩節於9日率先於大溪展開，開展僅一周已逾30萬人次參加，本周中壢展區延續氣勢，從11月16日至11月24日，為期9天，以「花現中壢 花田童樂會」為主題，打造親子專屬園區，現場除了設置大面積條紋花浪區及花田小火車，更推出千人焢窯、拔蘿蔔、復古童玩等趣味農村體驗。
花彩節已邁入第五屆，今年自11月9日到12月1日，為期23天。由大溪打頭陣，接續中壢、平鎮三大展區聯合綻放。桃園市長鄭文燦表示，今年花彩節中壢展區以大波斯菊、百日草、向日葵等花卉種植成條紋狀，營造出猶如波浪的「花浪」美景，好似北海道花海般令人陶醉。
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三大展區中，中壢展區為交通最便利的一區，鄰近桃園機場捷運A19站，距高鐵桃園站也僅只要5分鐘車程；展區周邊還有「青塘園生態公園」相伴；桃園市政府副秘書長邱俊銘也提到，本次中壢芭里社區發展協舉辦的「千人控窯」活動，一開賣即秒殺，期許以生活休閒型態來展現在地農村生活，再結合慢活野餐，推動休區曝光，打開地方知名度。
農業局長郭承泉指出，走入中壢展區，場內將有3座高達5米的「綻放吧！繽紛的大花」迎接民眾，呼應整片花海，讓拍攝主軸更為突出；開幕首日，除了有「千人控窯」的盛大場面，更邀請大小朋友童年回憶「乖乖」吉祥物到現場，並贈送1000包乖乖給民眾。
呼應童樂會主軸，首週兩日將由兒童台哥哥姐姐與小朋友一起在花田舞動，更於其間辦理「熱音搖滾大賽」，提供最高2萬元獎金，讓大家隨著歌曲在花海綻放。廣邀各年齡層的民眾都能一起來參與。
詳情請上官方網站：www.2019tff.com.tw，或臉書搜尋官方網站「2019桃園花彩節」，一起尋覓「美拍桃花園」。
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