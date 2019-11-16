「囝仔人有耳無嘴」過時了 鄭文燦：孩子有表達的權利

2019-11-16 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／桃園即時報導



11月20日為國際兒童人權日，桃園市政府社會局於今日舉行「108年度桃園市國際兒童人權日系列活動」，除了宣導要重視兒童的權利，像是不可以未經孩子同意就看日記或信件外，特別還表揚推展早期療育的專業人員、團體及家長，期望打造出能讓孩子健康成長的社會，使兒少人格充分發展，獲得全方位照顧。

桃園市長鄭文燦表示，為響應國際兒童人權日及推廣兒童權利，台灣於103年11月20日正式施行兒童權利公約施行法，鄭文燦指出，早期兒童照顧多聚焦於兒童安全及學習成長，但兒童權利公約是以18歲以下孩子為主體，有4大原則包括生存及發展、禁止歧視、兒童最佳利益、表意權等。

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鄭文燦更進一步舉例說明，他表示，要學習尊重孩子的隱私權，孩子會擁有自己的空間、日記及信件，這些皆有孩子自己的隱私權，家長需要多給予尊重，此外，面對大人世界，孩子也有表達情緒及意見的權利，古時候的人說「囝仔人有耳無嘴」，鄭文燦說，那個時代已經過去了，現在要尊重孩子的個人意願，用溝通的方式和孩子商量。