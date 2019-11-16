親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

12強／震驚！洪一中決定辭教頭 向球迷說抱歉

「囝仔人有耳無嘴」過時了 鄭文燦：孩子有表達的權利

2019-11-16 14:30聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

11月20日為國際兒童人權日，桃園市政府社會局於今日舉行「108年度桃園市國際兒童人權日系列活動」，除了宣導要重視兒童的權利，像是不可以未經孩子同意就看日記或信件外，特別還表揚推展早期療育的專業人員、團體及家長，期望打造出能讓孩子健康成長的社會，使兒少人格充分發展，獲得全方位照顧。

桃園市長鄭文燦表示，為響應國際兒童人權日及推廣兒童權利，台灣於103年11月20日正式施行兒童權利公約施行法，鄭文燦指出，早期兒童照顧多聚焦於兒童安全及學習成長，但兒童權利公約是以18歲以下孩子為主體，有4大原則包括生存及發展、禁止歧視、兒童最佳利益、表意權等。

鄭文燦更進一步舉例說明，他表示，要學習尊重孩子的隱私權，孩子會擁有自己的空間、日記及信件，這些皆有孩子自己的隱私權，家長需要多給予尊重，此外，面對大人世界，孩子也有表達情緒及意見的權利，古時候的人說「囝仔人有耳無嘴」，鄭文燦說，那個時代已經過去了，現在要尊重孩子的個人意願，用溝通的方式和孩子商量。

今日更表揚推展早期療育，像是慢飛孩子早期發現而進行治療的5名專業人員、1個團體及7名家長，此外還有CRC短片徵選獲獎學生的頒獎典禮，從CRC徵選短片中可以看到孩子們的創意及對自身權利的關注，更可以呼籲大人們重視兒童權利，鄭文燦也表示，這些進步的觀念對台灣社會來說是相當重要。

108年度桃園市國際兒童人權日系列活動中，表揚5名推展早期療育的專業人員，其中不...
108年度桃園市國際兒童人權日系列活動中，表揚5名推展早期療育的專業人員，其中不少人在此領域奉獻超過20年。記者陳夢茹／攝影
分享
11月20日為國際兒童人權日，桃園市政府社會局於今日舉行「108年度桃園市國際兒...
11月20日為國際兒童人權日，桃園市政府社會局於今日舉行「108年度桃園市國際兒童人權日系列活動」。記者陳夢茹／攝影
分享
108年度桃園市國際兒童人權日系列活動中，還有學生製作CRC短片獲獎，由龍潭國中...
108年度桃園市國際兒童人權日系列活動中，還有學生製作CRC短片獲獎，由龍潭國中的學生榮獲短片徵選第一名。記者陳夢茹／攝影
分享

鄭文燦人權隱私權

相關新聞

用專業及興趣賺時間 偏鄉青年創時間銀行平台

2019-11-16 14:12

500鄉親逗陣下田拔河 冠軍笑稱「2瓶保力達勝利到手」

2019-11-16 13:56

癌末夫靠妻半夜開計程車養全家 一個紅包改變人生

2019-11-16 11:54

桃園花彩節中壢展區登場 「花田童樂會」打造親子園區

2019-11-16 15:44

新竹縣義民祭首屆全國攝影比賽 記錄客家重要文化

2019-11-16 14:28

選戰氣氛起 苗栗縣立委陳超明競選總部神尊安座

2019-11-16 13:34

竹市發行頭家護照 新住民自創品牌麻辣女王醬

2019-11-16 11:43

微笑單車「選舉站」現形？桃市明年檢討低CP值站點

2019-11-16 00:04

陸軍聯合婚禮 147對「情定大漢」

2019-11-16 00:03

苗縣危老重建推動師 81人獲證書

2019-11-16 00:01

建商承諾做一半 竹縣民陳情

2019-11-15 23:46

台茂海洋耶誕派對 點燈

2019-11-15 23:32

苗栗火車頭園區 願景館春節前完成

2019-11-15 23:28

青青草原 增親子遊樂設施

2019-11-15 23:17

埤塘解編爭議 民代控鄭文燦「點池成鑽」市府駁斥

2019-11-15 23:10

桃市保留埤塘資源 僅1處解編

2019-11-15 23:06

影／鐵路一村拆了？火車頭園區願景館春節前完工

2019-11-15 23:04

埤塘變建地 議員：有官商勾結嫌疑

2019-11-15 23:01

鄭永金與林光華前後腳今晚同台 力挺蔡英文

2019-11-15 21:16

苗栗縣生育津貼6600元全台第2低 議員陳品安建議1萬元

2019-11-15 20:27

賴清德到竹縣競選總部助選 秒談2參選人相似之處

2019-11-15 20:05

台灣最大規模工人運動圖文展 今起新竹展出　

2019-11-15 19:13

好消息！湖口新豐考試不再奔波 明年確定增設會考考場

2019-11-15 19:12

苗栗縣危老重建推動師成軍 一條龍式服務加速都市再生

2019-11-15 18:42

超美！ 台茂「海洋魚群耶誕樹」整點噴泡泡還有燈光秀

2019-11-15 17:17

見證首次民主街頭運動 日式警察宿舍改建的壢景町開館

2019-11-15 16:41

新竹民遞交陳情書 盼縣府把關建商環評承諾

2019-11-15 15:48

爸媽樂了！新竹搶攻親子票 參選人舉辦多項好玩活動

2019-11-15 15:47

韓女在台嚴重車禍 奇蹟康復賣房募款建媽祖廟

2019-11-15 14:42

陸軍聯合婚禮 莒光園地主播與丈夫「壁咚」阿帕契合影

2019-11-15 14:31

國中棒球「軟式組」聯賽 培英國中小蝦米扳倒大鯨魚

2019-11-15 13:03

遛小孩打卡熱點 青青草原親子遊樂區、落羽松秘境啟用

2019-11-15 13:00

中台灣農業博覽會幸福苗栗館 展出袖珍版友善石虎通道

2019-11-15 11:19

父重病無收入憂被房東趕走 11歲童擺襪攤撐家計

2019-11-15 10:59
看更多

熱門文章

新竹民遞交陳情書 盼縣府把關建商環評承諾

2019-11-15 15:48

南迴舊公路不再是動物殺手 變成「動物樂園」！

2019-11-16 10:36

基隆這一家出了四個中醫師 林月慎大媽中醫路苦盡甘來

2019-11-16 02:14

乃木坂46今晚站台新北耶誕城 粉絲擠爆現場

2019-11-15 20:08

新鮮芭樂紅果打造入口意象 中農博彰化館吸引參觀人潮

2019-11-15 20:10

影／再見了！宜蘭大學大門開拆 2020版新校門即將出現

2019-11-15 15:47

她放下4個孩子勇敢追夢學中醫 每到傍晚4、5點心就很酸

2019-11-16 02:20

駕駛看過來！艋舺青山王祭遶境登場 萬華多處路段交管

2019-11-16 11:05

金門7員警回母校辦宣導 小學弟超崇拜：長大要當警察

2019-11-15 20:57

影／嘉市首創女版小綠人 穿裙留長髮尊重女權精神

2019-11-15 20:21

竹市警主動查證兒虐片 呼籲民眾：別盲目轉傳

2019-11-15 16:33

新北柑園列重點空汙查緝區 家具行偷排廢氣遭查獲

2019-11-15 17:58

新北文學獎黃金組首獎得主林月慎 是中醫是船員是作家

2019-11-16 00:21

嘉縣立委選舉2天共5人領表 含藍綠各1名獨立參選人

2019-11-15 18:22

巧合！藍綠不分區第一名曾銘宗吳玉琴 都是嘉義縣人

2019-11-15 17:42

殺烏取卵新住民婦女刀工一流 烏魚季登場漁村缺工

2019-11-16 09:36

嘉市西區國民運動中心 教育部長承諾納110年前瞻2.0

2019-11-15 17:40

影／昇恆昌打造「亞洲最具規模單一綜合免稅商店」

2019-11-15 19:29

好消息！湖口新豐考試不再奔波 明年確定增設會考考場

2019-11-15 19:12

「墾丁之珠」璀璨點亮 墾丁大灣點亮夢幻夜明珠

2019-11-15 19:19

蔡英文莊競程競總成立 盧秀燕贈花籃？市府：基於禮貌

2019-11-15 16:32

影／秋芒白山頭 東北角賞芒秘境十三層與茶壺山腳超美

2019-11-16 10:48

大導演崇右教書想起恩人冠桑 有機會也要多拉拔年輕人

2019-11-15 23:51

台南水道博物館將破20萬人次 11/17入園抽限量一卡通

2019-11-16 07:18

北一女下月試辦外送臨停區 貴陽路畫車格

2019-11-15 23:49

老婦8年未洗澡 好鄰居加長照師讓她如願泡泡澡

2019-11-15 16:22

志玲姐姐婚禮倒數 警方：會主動協助交通疏導

2019-11-15 20:58

癌末夫靠妻半夜開計程車養全家 一個紅包改變人生

2019-11-16 11:54

影／高雄電子走過半世紀 百名老員工「回娘家」歡聚

2019-11-15 15:58

六輕又冒火光、黑煙 雲林縣府：要求15天內提出報告

2019-11-15 17:29

影／鐵路一村拆了？火車頭園區願景館春節前完工

2019-11-15 23:04

美津濃馬拉松明5千人北海岸開跑 金山到石門交管注意

2019-11-16 11:13

鄭永金與林光華前後腳今晚同台 力挺蔡英文

2019-11-15 21:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top