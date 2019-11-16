新竹縣義民祭首屆全國攝影比賽 記錄客家重要文化

2019-11-16 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



新竹縣攝影學會今年舉辦首屆「新竹縣枋寮義民文化祭全國攝影比賽」，以今年義民文化祭活動為比賽主題，收到來自全台各地共500多件作品，其中，余國輝的「義民爺起駕」拿下金牌，今天上午舉行頒獎典禮。

客委會前主委鍾萬梅表示，新竹縣新埔義民廟是全台義民信仰中心，每年舉辦的義民祭精彩萬分，為傳承客家文化，新竹縣攝影學會舉辦首屆攝影比賽，將客家文化保存下來。

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縣長楊文科也感謝新竹縣攝影學會辦理此活動，成功讓義民祭傳統的客家文化活動，以及過去義民爺的故事，以影像保存下來，完整記錄客家人重要文化，未來將製作一冊書籍或DVD保存文化，讓後代人也能知道。

此次比賽，金牌為余國輝的「義民爺起駕」、銀牌為傅遠智的「特等神豬」、銅牌則是齊國泰的「開心」，各頒發獎金5萬、3萬及1萬元，另外也選出20名優選及30名佳作。

獲得金牌的「義民爺起駕」拍下眾人拿著義民爺牌位的精彩畫面，表達了眾人對義民爺的崇敬；銀牌的「特等神豬」拍下神豬比賽中神豬雕花的過程；銅牌齊國泰的「開心」則是拍下義民祭現場，一名阿伯挑著擔子面帶微笑經過展示的神豬前。