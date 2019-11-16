親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

12強／震驚！洪一中決定辭教頭 向球迷說抱歉

用專業及興趣賺時間 偏鄉青年創時間銀行平台

2019-11-16 14:12聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

29歲的返鄉青年徐健智希望透過共享概念，打造「免費生活圈」，近3年在新竹縣峨眉鄉設立了免費商店、共食廚房及搭便車服務，今年更從線下到線上，推出時間銀行「Timelinker」網站平台，希望藉此將共享概念擴展到全台，翻轉時間的「價值」。

徐健智表示，時間銀行是讓使用者透過自身的技能、興趣、愛好，來幫助別人解決問題，同時也讓別人來解決自己的問題，還能夠透過時間幣來購買合作店家的商品。

他指出，從2016年就與另外2名朋友開始籌備時間銀行，他們認為「價值取決於需求」，每個人的時間都是等值的，並不會因為你是律師，你的一小時就比水電工人的一小時更有價值。 平台經過一年多的封閉測試，得到許多使用者的反饋，不斷改善功能與介面，終於在今年10月正式推出。

他舉例，一名資深工程師Steve加入Timelinker會員，填寫姓名、所在地區、技能「程式語言撰寫」等資料，幾天後收到平台通知媒合到一名想學程式語言的王同學，Steve花了40分鐘教王同學撰寫程式語言，因此獲得了40分鐘的時間幣，他便利用時間幣代替現金，到合作的餐飲店吃了一碗客家湯圓。

徐健智說，為了讓更多人認識這個共享機制平台，他們也到清大、交大、逢甲大學等校園中辦說明會，目前已經有2000多人加入平台，其中包括律師、建築師、工程師、會計、護理人員及美妝師等各行各業，而合作的獨立書店、餐飲店、旅宿等152家各類型商店，遍布全台各地。

由於網站平台才正式推出1個月，團隊目前仍積極推廣，尋找更多願意合作的店家及使用者，也持續完善共享機制平台，團隊預計明年推出手機APP及LINE的版本，徐健智也強調，此平台完全無營利，希望號召更多喜歡分享的人加入，成就自我價值的同時，也獲得互助的喜悅。

29歲的返鄉青年徐健智（左）與兩名朋友共同設計推出時間銀行「Timelinker...
29歲的返鄉青年徐健智（左）與兩名朋友共同設計推出時間銀行「Timelinker」平台，希望藉此將共享概念擴展到全台，翻轉時間的「價值」。圖／徐健智提供
分享

新竹逢甲大學

相關新聞

桃園花彩節中壢展區登場 「花田童樂會」打造親子園區

2019-11-16 15:44

「囝仔人有耳無嘴」過時了 鄭文燦：孩子有表達的權利

2019-11-16 14:30

500鄉親逗陣下田拔河 冠軍笑稱「2瓶保力達勝利到手」

2019-11-16 13:56

癌末夫靠妻半夜開計程車養全家 一個紅包改變人生

2019-11-16 11:54

新竹縣義民祭首屆全國攝影比賽 記錄客家重要文化

2019-11-16 14:28

選戰氣氛起 苗栗縣立委陳超明競選總部神尊安座

2019-11-16 13:34

竹市發行頭家護照 新住民自創品牌麻辣女王醬

2019-11-16 11:43

微笑單車「選舉站」現形？桃市明年檢討低CP值站點

2019-11-16 00:04

陸軍聯合婚禮 147對「情定大漢」

2019-11-16 00:03

苗縣危老重建推動師 81人獲證書

2019-11-16 00:01

建商承諾做一半 竹縣民陳情

2019-11-15 23:46

台茂海洋耶誕派對 點燈

2019-11-15 23:32

苗栗火車頭園區 願景館春節前完成

2019-11-15 23:28

青青草原 增親子遊樂設施

2019-11-15 23:17

埤塘解編爭議 民代控鄭文燦「點池成鑽」市府駁斥

2019-11-15 23:10

桃市保留埤塘資源 僅1處解編

2019-11-15 23:06

影／鐵路一村拆了？火車頭園區願景館春節前完工

2019-11-15 23:04

埤塘變建地 議員：有官商勾結嫌疑

2019-11-15 23:01

鄭永金與林光華前後腳今晚同台 力挺蔡英文

2019-11-15 21:16

苗栗縣生育津貼6600元全台第2低 議員陳品安建議1萬元

2019-11-15 20:27

賴清德到竹縣競選總部助選 秒談2參選人相似之處

2019-11-15 20:05

台灣最大規模工人運動圖文展 今起新竹展出　

2019-11-15 19:13

好消息！湖口新豐考試不再奔波 明年確定增設會考考場

2019-11-15 19:12

苗栗縣危老重建推動師成軍 一條龍式服務加速都市再生

2019-11-15 18:42

超美！ 台茂「海洋魚群耶誕樹」整點噴泡泡還有燈光秀

2019-11-15 17:17

見證首次民主街頭運動 日式警察宿舍改建的壢景町開館

2019-11-15 16:41

新竹民遞交陳情書 盼縣府把關建商環評承諾

2019-11-15 15:48

爸媽樂了！新竹搶攻親子票 參選人舉辦多項好玩活動

2019-11-15 15:47

韓女在台嚴重車禍 奇蹟康復賣房募款建媽祖廟

2019-11-15 14:42

陸軍聯合婚禮 莒光園地主播與丈夫「壁咚」阿帕契合影

2019-11-15 14:31

國中棒球「軟式組」聯賽 培英國中小蝦米扳倒大鯨魚

2019-11-15 13:03

遛小孩打卡熱點 青青草原親子遊樂區、落羽松秘境啟用

2019-11-15 13:00

中台灣農業博覽會幸福苗栗館 展出袖珍版友善石虎通道

2019-11-15 11:19

父重病無收入憂被房東趕走 11歲童擺襪攤撐家計

2019-11-15 10:59
看更多

熱門文章

新竹民遞交陳情書 盼縣府把關建商環評承諾

2019-11-15 15:48

南迴舊公路不再是動物殺手 變成「動物樂園」！

2019-11-16 10:36

基隆這一家出了四個中醫師 林月慎大媽中醫路苦盡甘來

2019-11-16 02:14

乃木坂46今晚站台新北耶誕城 粉絲擠爆現場

2019-11-15 20:08

新鮮芭樂紅果打造入口意象 中農博彰化館吸引參觀人潮

2019-11-15 20:10

影／再見了！宜蘭大學大門開拆 2020版新校門即將出現

2019-11-15 15:47

她放下4個孩子勇敢追夢學中醫 每到傍晚4、5點心就很酸

2019-11-16 02:20

駕駛看過來！艋舺青山王祭遶境登場 萬華多處路段交管

2019-11-16 11:05

金門7員警回母校辦宣導 小學弟超崇拜：長大要當警察

2019-11-15 20:57

影／嘉市首創女版小綠人 穿裙留長髮尊重女權精神

2019-11-15 20:21

竹市警主動查證兒虐片 呼籲民眾：別盲目轉傳

2019-11-15 16:33

新北柑園列重點空汙查緝區 家具行偷排廢氣遭查獲

2019-11-15 17:58

新北文學獎黃金組首獎得主林月慎 是中醫是船員是作家

2019-11-16 00:21

嘉縣立委選舉2天共5人領表 含藍綠各1名獨立參選人

2019-11-15 18:22

巧合！藍綠不分區第一名曾銘宗吳玉琴 都是嘉義縣人

2019-11-15 17:42

殺烏取卵新住民婦女刀工一流 烏魚季登場漁村缺工

2019-11-16 09:36

嘉市西區國民運動中心 教育部長承諾納110年前瞻2.0

2019-11-15 17:40

影／昇恆昌打造「亞洲最具規模單一綜合免稅商店」

2019-11-15 19:29

好消息！湖口新豐考試不再奔波 明年確定增設會考考場

2019-11-15 19:12

「墾丁之珠」璀璨點亮 墾丁大灣點亮夢幻夜明珠

2019-11-15 19:19

蔡英文莊競程競總成立 盧秀燕贈花籃？市府：基於禮貌

2019-11-15 16:32

影／秋芒白山頭 東北角賞芒秘境十三層與茶壺山腳超美

2019-11-16 10:48

大導演崇右教書想起恩人冠桑 有機會也要多拉拔年輕人

2019-11-15 23:51

台南水道博物館將破20萬人次 11/17入園抽限量一卡通

2019-11-16 07:18

北一女下月試辦外送臨停區 貴陽路畫車格

2019-11-15 23:49

老婦8年未洗澡 好鄰居加長照師讓她如願泡泡澡

2019-11-15 16:22

志玲姐姐婚禮倒數 警方：會主動協助交通疏導

2019-11-15 20:58

癌末夫靠妻半夜開計程車養全家 一個紅包改變人生

2019-11-16 11:54

影／高雄電子走過半世紀 百名老員工「回娘家」歡聚

2019-11-15 15:58

六輕又冒火光、黑煙 雲林縣府：要求15天內提出報告

2019-11-15 17:29

影／鐵路一村拆了？火車頭園區願景館春節前完工

2019-11-15 23:04

美津濃馬拉松明5千人北海岸開跑 金山到石門交管注意

2019-11-16 11:13

鄭永金與林光華前後腳今晚同台 力挺蔡英文

2019-11-15 21:16

苗栗縣生育津貼6600元全台第2低 議員陳品安建議1萬元

2019-11-15 20:27

台北酷課雲砸1400萬 108新片全動畫教學

2019-11-15 16:05

勞工夜市攤商「打死不退」 葉匡時：不容挑戰公權力

2019-11-15 23:50

埤塘解編爭議 民代控鄭文燦「點池成鑽」市府駁斥

2019-11-15 23:10

總統立委選情白熱化 藍綠造勢新北拚場明晚土城將交管

2019-11-15 23:41

高雄入夜有耶誕氛圍 夢時代下雪了？草衙道有耶誕樹

2019-11-15 21:00

超美！ 台茂「海洋魚群耶誕樹」整點噴泡泡還有燈光秀

2019-11-15 17:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top