用專業及興趣賺時間 偏鄉青年創時間銀行平台

2019-11-16 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



29歲的返鄉青年徐健智希望透過共享概念，打造「免費生活圈」，近3年在新竹縣峨眉鄉設立了免費商店、共食廚房及搭便車服務，今年更從線下到線上，推出時間銀行「Timelinker」網站平台，希望藉此將共享概念擴展到全台，翻轉時間的「價值」。

徐健智表示，時間銀行是讓使用者透過自身的技能、興趣、愛好，來幫助別人解決問題，同時也讓別人來解決自己的問題，還能夠透過時間幣來購買合作店家的商品。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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他指出，從2016年就與另外2名朋友開始籌備時間銀行，他們認為「價值取決於需求」，每個人的時間都是等值的，並不會因為你是律師，你的一小時就比水電工人的一小時更有價值。 平台經過一年多的封閉測試，得到許多使用者的反饋，不斷改善功能與介面，終於在今年10月正式推出。

他舉例，一名資深工程師Steve加入Timelinker會員，填寫姓名、所在地區、技能「程式語言撰寫」等資料，幾天後收到平台通知媒合到一名想學程式語言的王同學，Steve花了40分鐘教王同學撰寫程式語言，因此獲得了40分鐘的時間幣，他便利用時間幣代替現金，到合作的餐飲店吃了一碗客家湯圓。

徐健智說，為了讓更多人認識這個共享機制平台，他們也到清大、交大、逢甲大學等校園中辦說明會，目前已經有2000多人加入平台，其中包括律師、建築師、工程師、會計、護理人員及美妝師等各行各業，而合作的獨立書店、餐飲店、旅宿等152家各類型商店，遍布全台各地。