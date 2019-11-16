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500鄉親逗陣下田拔河 冠軍笑稱「2瓶保力達勝利到手」

2019-11-16 13:56聯合報 記者陳夢茹／即時報導

桃園市八德因稻米品質良好，結合在地稻米文化，舉辦首屆「藝遊八塊厝-米食文化節暨稻...
桃園市八德因稻米品質良好，結合在地稻米文化，舉辦首屆「藝遊八塊厝-米食文化節暨稻田拔河逗陣行」，總計約有500人在艷陽天下揮灑汗水。記者陳夢茹／攝影
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你有在稻田中拔河過嗎？桃園市八德因稻米品質良好，獲得冠軍米的稱號，因此結合在地稻米文化，舉辦首屆「藝遊八塊厝-米食文化節暨稻田拔河逗陣行」，23個社區協會組隊參賽，各隊伍在艷陽天下喊聲加油、揮灑汗水，此外現場還有八德古早味米食可以享用，讓民眾有玩又有吃。

該活動由八德區公所補助10萬元，選址在稻米收割後的田中辦理，現場可見鄉親民眾捲起袖管，向隊友互相叮嚀比賽注意事項，該次米食文化節會搭上拔河比賽全是因為，廣興社區發展協會總幹事邱定璿退休前曾任八德國中拔河代表隊教練20年，邱定璿表示，將在地米食與拔河做結合，是讓鄉親除品嘗美食外也能活動筋骨。

這次更邀請到世界盃冠軍女子拔河隊景美高中到場進行示範賽，邱定璿說，不少裡頭有不少八德國中拔河隊的學生，各個都是八德之光，特別請她們回來介紹拔河，讓鄉親了解這項運動，更能親身體會。獲得冠軍的興仁社區成員林祖樺表示，沒有什麼訣竅，原住民若穿起鞋子恐怕會不習慣，因此光著腳ㄚ踩在土地上就成了他們的訣竅，他更笑說「再喝2瓶保力達冠軍就到手了」。

另外獲得第3名的高明社區里長呂峻安表示，過去從沒有拔河的經驗，且收到資料通知後直到昨天晚上才把隊伍人員找齊，他說選擇組隊成員有幾個挑選技巧，包括噸位較重、有在工作力氣比較大的為優先，加上自己兒子也曾是拔河隊的成員，呂峻安說，臨時稻田中抱佛腳又獲得第3名真的很開心。

桃園市八德因稻米品質良好，結合在地稻米文化，舉辦首屆「藝遊八塊厝-米食文化節暨稻...
桃園市八德因稻米品質良好，結合在地稻米文化，舉辦首屆「藝遊八塊厝-米食文化節暨稻田拔河逗陣行」，由興仁社區獲得冠軍。記者陳夢茹／攝影
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桃園市八德因稻米品質良好，結合在地稻米文化，舉辦首屆「藝遊八塊厝-米食文化節暨稻...
桃園市八德因稻米品質良好，結合在地稻米文化，舉辦首屆「藝遊八塊厝-米食文化節暨稻田拔河逗陣行」，高明社區榮獲第3名。記者陳夢茹／攝影
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桃園市八德因稻米品質良好，結合在地稻米文化，舉辦首屆「藝遊八塊厝-米食文化節暨稻...
桃園市八德因稻米品質良好，結合在地稻米文化，舉辦首屆「藝遊八塊厝-米食文化節暨稻田拔河逗陣行」，總計約有500人在艷陽天下揮灑汗水。記者陳夢茹／攝影
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拔河稻米德國

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