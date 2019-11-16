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選戰氣氛起 苗栗縣立委陳超明競選總部神尊安座

2019-11-16 13:34聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

選戰倒數57天，苗栗縣第一選區爭取連任國民黨提名的立委參選人陳超明，今上午9點15分在競選總部舉行神尊安座典禮，祈求輔選人員出入平安、苗栗風調雨順與競選連任成功。

立委陳超明說，過去選舉都有安神尊傳統，這次請來神尊分別是龍鳳宮媽祖、慈裕宮中壇元帥、五穀宮神農大帝、德聖宮朱府王爺、保民宮福德正神、觀音堂的觀音佛祖令旗，神祇護佑士農工商，包含全苗栗的方方面面，讓苗栗發展越來越好，特別求來在競選總部坐鎮，讓苗栗更好。

陳超明今在競選總部舉辦神尊安座典禮，選區內鄉鎮長、競選幹部出席，陳超明說，過去選舉都有安神尊傳統，一求輔選人員出入平安、健康，二求苗栗風調雨順鄉親平安，三求競選連任順利成功。

陳超明今與妻子吳麗利、競選總部總幹事徐文達陪同下向眾神祇三跪九叩獲得聖筊安神尊成功。陳超明說，「求神者眾，為神奉獻者少，敬神者易，為神犧牲者難」，他一直以排憂解難如同以困的精神在做服務，雖然外界認為他選情穩定，他仍戰戰兢兢爭取鄉親支持。

苗栗縣第一選區爭取連任國民黨提名的立委參選人陳超明（前排中），今上午9點15分在...
苗栗縣第一選區爭取連任國民黨提名的立委參選人陳超明（前排中），今上午9點15分在競選總部舉行神尊安座典禮，祈求輔選人員出入平安、苗栗風調雨順與競選連任成功。圖／陳超明競選總部提供
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苗栗縣第一選區爭取連任國民黨提名的立委參選人陳超明，今上午9點15分在競選總部舉...
苗栗縣第一選區爭取連任國民黨提名的立委參選人陳超明，今上午9點15分在競選總部舉行神尊安座典禮，祈求輔選人員出入平安、苗栗風調雨順與競選連任成功。圖／陳超明競選總部提供
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苗栗縣第一選區爭取連任國民黨提名的立委參選人陳超明（右三），今上午9點15分在競...
苗栗縣第一選區爭取連任國民黨提名的立委參選人陳超明（右三），今上午9點15分在競選總部舉行神尊安座典禮，祈求輔選人員出入平安、苗栗風調雨順與競選連任成功。圖／陳超明競選總部提供
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陳超明2020選舉2020立委選舉國民黨

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