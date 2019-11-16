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張顯耀落馬！國民黨史首次不分區立委提名人被否決

癌末夫靠妻半夜開計程車養全家 一個紅包改變人生

2019-11-16 11:54聯合報 記者張念慈／台中即時報導

正值壯年卻癌末的劉先生，一家生計陷入困境，妻子白天要照料丈夫，晚上還得開計程車賺取微薄收入，才能支應丈夫醫藥費和一雙兒女教育費用。妻子的辛勞身影，讓劉先生深感愧疚，更對未來懷憂喪志，直到去年領到佛教正覺同修會送暖紅包，從此改變人生觀點。

「108年正覺寒冬送暖」今天在正覺台中講堂舉行，由台中市西區陳兆華主秘及佛教正覺同修會廖宙理事共同主持，今年正覺在台中市共送出善款105萬元，嘉惠台中地區50里、500位里民和300位清寒學生。

今天的活動共有台中市西區10個里（和龍里、三民里、昇平里、忠明里、廣民里、安龍里、公正里、公館里、中興里、公民里）和南屯區2個里（三厝里、南屯里）約120名里民出席，由廖宙親手奉上愛心紅包1500元，共致贈18萬元。

其中一位受惠里民已是癌末，因一家生計全靠妻子開計程車養家，原本認為人生無望的他，去年首度接受正覺愛心紅包，捐贈現場感受到佛法正向前進的信念，加上許多志工溫暖關懷，讓他深感「其實我沒有被社會放棄」，今年再度前來，臉上已多了笑容，也努力度過每一天。

除了致贈愛心紅包，活動中還安排「自我保護──停看聽」短劇，以文學故事鼓勵民眾多作布施，說明守望相助的重要，並提醒民眾要提防宗教騙財騙色手法，避免成為受害者而人財兩失。

正覺寒冬送暖活動今年分別在台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等12縣市，為獨居弱勢長者、特困低收入戶以及清寒家庭奉上愛心紅包，讓弱勢朋友們都能安心迎接新一年，感受來自社會的溫暖與關懷。

全省共舉辦22場「正覺寒冬送暖」活動和3場「品德之星」頒贈活動，共送出800萬元現金，受惠的里民和學生5833人。「正覺寒冬送暖」活動迄今邁入第8年，從101年度至108年度，正覺總計送出善款4340餘萬元，全省受惠達3萬4373人。

20餘年來，正覺積極投入急難救助、賑災捐款，及中小學清寒優秀獎助學金等公益活動。近年來更在全台基層鄉里推動「寒冬送暖」慈善工作，把善款直接送到社會底層，親手交到需要者手中。所有經費均來自學員、會員奉獻，不對外募款，也沒有財團支持。

佛教正覺同修會將愛心紅包親送到弱勢民眾手中。記者張念慈／攝影
佛教正覺同修會將愛心紅包親送到弱勢民眾手中。記者張念慈／攝影
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今年正覺在台中市共送出善款105萬元，嘉惠台中地區50里、500位里民和300位...
今年正覺在台中市共送出善款105萬元，嘉惠台中地區50里、500位里民和300位清寒學生。記者張念慈／攝影
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「自我保護──停看聽」短劇鼓勵民眾多布施，說明守望相助重要，並提醒民眾要提防宗教...
「自我保護──停看聽」短劇鼓勵民眾多布施，說明守望相助重要，並提醒民眾要提防宗教騙財騙色手法，避免成為受害者而人財兩失。記者張念慈／攝影
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今天的活動共有台中市西區10個里和南屯區2個里約120名里民出席。記者張念慈／攝...
今天的活動共有台中市西區10個里和南屯區2個里約120名里民出席。記者張念慈／攝影
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「正覺寒冬送暖」活動迄今邁入第8年，總計送出善款4340餘萬元，全省受惠達3萬4...
「正覺寒冬送暖」活動迄今邁入第8年，總計送出善款4340餘萬元，全省受惠達3萬4373人。 記者張念慈／攝影
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紅包愛心台中市

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