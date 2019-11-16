竹市發行頭家護照 新住民自創品牌麻辣女王醬

2019-11-16 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹即時報導



47歲新住民陳怡瑄20年前從大陸貴州嫁來台灣，育有兩女，來台後在新竹市新住民服務中心擔任志工，兩年前卻家逢巨變，丈夫因心肌梗塞過世，所幸其他社工陪伴，讓她走出喪夫之痛，決定端出家鄉祕傳有機辣椒醬，藉出售撐起家庭，最後在市府社會處協助通過食品檢驗與行銷，建立「麻辣女王醬」品牌，成為「新住民頭家護照」推薦的頭家之一。

陳怡瑄嫁來台灣後，與丈夫在竹市香山區自營牧場，提供鮮奶給食品大廠使用，生活穩定，在新住民服務中心擔任志工的她，偶爾會自製家鄉口味辣椒醬及一兩道家鄉料理給其他社工或姊妹在聚餐時品嘗，順便推廣家鄉美食。

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但天意弄人，陳怡瑄的丈夫兩年前因心肌梗塞突然過世，讓她情緒一度陷入低潮，所幸在新住民家庭服務中心的社工陪伴下走出傷痛，陳決定用自製有機辣椒醬專長撐起一個家，透過新住民家庭服務中心辦理的行銷課程，讓她學會行銷、建立網路平台、食品安全衛生與商業登記，成功建立「麻辣女王醬」品牌。

陳怡瑄說，以往銷售辣椒醬的方式，是透過朋友介紹或口碑吸引大家回購，但銷路有限，在拓展客群部分遇到困境，直到她上過行銷課程，了解行銷及商品拍攝技巧外，再加上新住民中心社工陪同創立蝦皮賣場、fb粉絲專頁，利用line@生活圈建立優惠卷並與顧客互動，讓生意越來越好。