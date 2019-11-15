埤塘解編爭議 民代控鄭文燦「點池成鑽」市府駁斥

2019-11-15 23:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



國民黨籍市議員舒翠玲今天市政總質詢指出，平鎮區龍恩里一處埤塘的都市計畫公設用地通盤檢討案，在106年有建商購地後，原規畫為埤塘專區竟大轉彎，市長鄭文燦擬將部分土地變更為機關與住宅用地興建異域故事館，直言鄭「點池成鑽」，有官商勾結嫌疑，市府都發局長盧維屏則駁斥舒以抹黑方式質詢，8成5地主都希望廢掉埤塘解編，市府反而保留7成7水體，議員說法過於誇大、繪聲繪影，實在不宜。

該處引起爭議的埤塘位於平鎮區西社段、龍慈路旁，地目為文中六用地，因未有興建學校需求，市府近年決定解編，舒翠玲質詢指106與107年間的專案小組與市都委會決議，都認為埤塘仍有農民引水灌溉，也具生態景觀保存價值，要變更為公園用地，未料107年建商陳情後開始翻盤。

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「誰那麼傻會來買埤塘？」舒說，經其他地主通知，她才發現有建商買進埤塘土地，106年底以公告現值不到10分之1價格取得土地，雖然期間她與地方持續陳情將該處用地改畫公園用地或埤塘專用區，也有八百多戶住戶連署支持，但今年5月專案小組會議卻突然冒出要設異域故事館與集會所，內容更指憂心埤塘填土重劃成本高，將以公辦方式辦單獨市地重劃。

舒翠玲認為，都市計畫變更猶如子彈轉彎，地主毫不知情，問遍雲南相關社團幹部也不知要蓋異域故事館，追查才發現是鄭市長年初親自主持會議，拍板要在現況為埤塘的文中六用地興建異域故事館，合理推斷場館興建是幌子，背後夾帶官商勾結，她要求撤回此埤塘變更案，更直言公保地解編不該是成就財團併吞土地的金錢遊戲。

針對舒翠玲種種質疑，盧維屏會後受訪反指議員不該繪聲繪影，「不是任何土地解編背後就是有門神、圖利」，強調埤塘部分土地早在95年間就有建商購買，但當時沒人知道未來會進行通盤檢討，更不知道未來會興建異域故事館，鄭市府也尚未執政，政府解編不會在乎地主是誰，且公共設施保留地買賣在桃園頻繁，議員質詢不宜誇大，該案仍待內政部審議通過。

至於市府欲興建異域故事館近年設置選址波折不少，最早選址雲南文化公園旁機關用地，因地方反映有交通問題而喊卡，故市府再研究於龍岡圓環周邊軍事土地設置，也因軍方不同意未果，最後才規畫藉由公保地解編方式取得部分公有土地打造。