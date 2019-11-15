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影／鐵路一村拆了？火車頭園區願景館春節前完工

2019-11-15 23:04聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

「鐵路一村被拆了？」苗栗火車站南側的鐵路一村及鐵道文物展示館獲中央支持，未來將斥資10億元擴大開發為「火車頭園區」，目前縣府正進行前期的「願景館」工程，預計明年春節前完工，施工單位最近圍籬進行基礎工程，將原本僅剩斷垣殘壁的部分舊宿舍區作為願景館基地，館舍完成後將運用AR、VR等科技，未來園區的遠景及過往的鐵道人文故事將一一呈現。

最近有些市民行經鐵路一村，發現原本牆面有彩繪、裝置藝術的舊宿舍區被剷平，誤以為整個鐵路一村都全部要被拆除，大感訝異。

苗栗縣爭取前瞻計畫改善苗栗火車站周邊及鐵路一村等地環境，並計畫將鐵路一村闢為文創、青創基地，行政院長蘇貞昌今年視察時，認為區內的鐵道文物展示館擁有各式火車頭及珍貴的鐵路文物，指示整合相關計畫推動大型的「火車頭園區」，預計109至113年分5年投入近10億元經費。

苗栗火車站旁的鐵路一村是廢棄的台鐵舊宿舍，一度形同廢墟，台鐵原計畫拆除改設停車場，但消息傳出，許多民眾都期盼能保留活化成景點，縣府文化觀光局近幾年持續推出「保溫計畫」，規畫假日市集、街頭音樂表演、人文講座、星空電影院及手作體驗等活動。

文觀局文創產業科指出，鐵路一村舊宿舍經文資審查，認為建物並不具備文資價值，其中一部分宿舍因屋頂殘破，因此先前僅保留牆面作為文創展示區，目前施設中的願景館工程以此區為主要基地，經費4000萬元，預計搭建2層的館舍，將運用現代科技及鐵道文史、故事等展出等內容，盼成為火車頭園區開闢前的第一處「亮點」，至於鐵路一村另一側舊宿舍將規畫文創基地。

苗栗火車頭園區中央將投入10億元開發，縣府文化觀光局目前先進行「願景館」工程，鐵...
苗栗火車頭園區中央將投入10億元開發，縣府文化觀光局目前先進行「願景館」工程，鐵路一村殘存的宿舍牆面區已拆除作為用地。記者胡蓬生／攝影
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苗栗火車頭園區中央將投入10億元開發，縣府文化觀光局目前先進行「願景館」工程，鐵...
苗栗火車頭園區中央將投入10億元開發，縣府文化觀光局目前先進行「願景館」工程，鐵路一村殘存的宿舍牆面區已拆除作為用地。圖／報系資料照
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苗栗火車頭園區中央將投入10億元開發，縣府文化觀光局目前先進行「願景館」工程，鐵...
苗栗火車頭園區中央將投入10億元開發，縣府文化觀光局目前先進行「願景館」工程，鐵路一村殘存的宿舍牆面區已拆除作為用地。記者胡蓬生／攝影
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苗栗火車頭園區中央將投入10億元開發，縣府文化觀光局目前先進行「願景館」工程，鐵...
苗栗火車頭園區中央將投入10億元開發，縣府文化觀光局目前先進行「願景館」工程，鐵路一村殘存的宿舍牆面區已拆除作為用地。圖／報系資料照
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宿舍文創產業鐵道

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