埤塘變建地 議員：有官商勾結嫌疑
2019-11-15 23:01
聯合報 記者張裕珍
／桃園報導
桃園市議員舒翠玲昨質詢指出，平鎮區龍恩里一處埤塘的都計公設用地通盤檢討案，原規畫為埤塘專區，在106年建商購地後，市長鄭文燦擬將部分土地變更為機關與住宅用地興建異域故事館，「點池成鑽」有官商勾結嫌疑；市府都發局長盧維屏強調，此案8成5地主都希望廢掉埤塘全數解編，市府反而保留7成7水體，舒是以抹黑方式質詢。
引起爭議的埤塘位於平鎮區西社段、龍慈路旁，地目為文中六用地，市府因產權私有且確定不會興建國中而決定解編，舒翠玲指出，106與107年間的專案小組與市都委會決議，都認為埤塘仍有農民引水灌溉，也具生態景觀保存價值，要變更為公園用地，未料107年建商陳情後開始翻盤。
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舒翠玲說，經地主通知才發現有建商買進埤塘土地，106年底以公告現值不到十分之一價格取得土地，雖然她與地方不斷陳情希望變更為公園用地或埤塘專用區，也有8百多戶住戶連署支持，但今年5月專案小組會議卻突然冒出要設異域故事館與集會所，還憂心填土重劃成本高，將以公辦方式辦單獨市地重劃。
舒翠玲指鄭文燦「點池成鑽」 要求撤回變更案
她認為，都計變更地主毫不知情，追查才發現是鄭市長年初親自主持會議，拍板要在現況為埤塘的文中六用地興建異域故事館，質疑場館興建是幌子，背後夾帶官商勾結，要求撤回變更案，更直言公保地解編不該是成就財團併吞土地的金錢遊戲，將把此案送監察院調查。
都發局長：8成5地主希望解編 議員質詢不宜誇大
盧維屏則指舒不該繪聲繪影，「不是任何土地解編背後就是有門神、圖利」，他強調，埤塘部分土地早在95年間就有建商購買，當時無人預知會有後續的通盤檢討、公保地解編及異域故事館等用地變更事宜，當時鄭文燦也尚未執政，106年土地移轉屬私人買賣，公保地買賣在桃園相當普遍，議員質詢不宜誇大，此案仍待內政部審議。
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