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埤塘變建地 議員：有官商勾結嫌疑

2019-11-15 23:01聯合報 記者張裕珍／桃園報導

桃園市議員舒翠玲質詢指出，平鎮龍岡地區1處地目為文中六用地的埤塘將解編作為機關與...
桃園市議員舒翠玲質詢指出，平鎮龍岡地區1處地目為文中六用地的埤塘將解編作為機關與住宅用地，有圖利建商嫌疑，批評市長鄭文燦是「點池成鑽」。 記者張裕珍／攝影
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桃園市議員舒翠玲昨質詢指出，平鎮區龍恩里一處埤塘的都計公設用地通盤檢討案，原規畫為埤塘專區，在106年建商購地後，市長鄭文燦擬將部分土地變更為機關與住宅用地興建異域故事館，「點池成鑽」有官商勾結嫌疑；市府都發局長盧維屏強調，此案8成5地主都希望廢掉埤塘全數解編，市府反而保留7成7水體，舒是以抹黑方式質詢。
市議員舒翠玲質詢指出，平鎮龍岡地區1處地目為文中六用地的埤塘，將解編作為機關與住...
市議員舒翠玲質詢指出，平鎮龍岡地區1處地目為文中六用地的埤塘，將解編作為機關與住宅用地，有圖利建商嫌疑。 圖／舒翠玲提供
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引起爭議的埤塘位於平鎮區西社段、龍慈路旁，地目為文中六用地，市府因產權私有且確定不會興建國中而決定解編，舒翠玲指出，106與107年間的專案小組與市都委會決議，都認為埤塘仍有農民引水灌溉，也具生態景觀保存價值，要變更為公園用地，未料107年建商陳情後開始翻盤。

市議員舒翠玲（左）昨天在議會質詢市長鄭文燦（右），指出平鎮龍岡地區一處地目為國中...
市議員舒翠玲（左）昨天在議會質詢市長鄭文燦（右），指出平鎮龍岡地區一處地目為國中六用地的埤塘將解編作為機關與住宅用地，有圖利建商嫌疑。 記者張裕珍／翻攝
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舒翠玲說，經地主通知才發現有建商買進埤塘土地，106年底以公告現值不到十分之一價格取得土地，雖然她與地方不斷陳情希望變更為公園用地或埤塘專用區，也有8百多戶住戶連署支持，但今年5月專案小組會議卻突然冒出要設異域故事館與集會所，還憂心填土重劃成本高，將以公辦方式辦單獨市地重劃。

舒翠玲指鄭文燦「點池成鑽」 要求撤回變更案

她認為，都計變更地主毫不知情，追查才發現是鄭市長年初親自主持會議，拍板要在現況為埤塘的文中六用地興建異域故事館，質疑場館興建是幌子，背後夾帶官商勾結，要求撤回變更案，更直言公保地解編不該是成就財團併吞土地的金錢遊戲，將把此案送監察院調查。

桃園市都市發展局長盧維屏說，該處埤塘解編有8成5地主同意，市府也將保留7成7以上...
桃園市都市發展局長盧維屏說，該處埤塘解編有8成5地主同意，市府也將保留7成7以上水體，回擊議員說法是抹黑誇大。 記者張裕珍／攝影
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都發局長：8成5地主希望解編 議員質詢不宜誇大

盧維屏則指舒不該繪聲繪影，「不是任何土地解編背後就是有門神、圖利」，他強調，埤塘部分土地早在95年間就有建商購買，當時無人預知會有後續的通盤檢討、公保地解編及異域故事館等用地變更事宜，當時鄭文燦也尚未執政，106年土地移轉屬私人買賣，公保地買賣在桃園相當普遍，議員質詢不宜誇大，此案仍待內政部審議。

鄭文燦農民內政部監察院

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