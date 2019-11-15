影／撙節關聖帝君聖誕經費 玉清宮贈新式無線電助消防
2019-11-15 22:16
聯合報 記者胡蓬生
／苗栗即時報導
苗栗市玉清宮撙節關聖帝君聖誕活動經費200萬元，上午捐贈苗栗縣政府消防局一批新式數位無線電通訊設備，包括使用4G網路系統的無線電對講機，盼縣內救災救護聯繫功能將更強大，提升戰力。
玉清宮是縣內的信仰中心，香火鼎盛，董事會秉持關聖帝君熱心助人的善念，近年來相繼捐贈復康巴士及AED電擊器等設備給縣府。
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無線電通訊設備及祈福儀式上午舉行，苗栗縣長徐耀昌率同消防局長徐新淵及消防幹部抵達玉清宮，與董事長魏俊傑及董、監事一同焚香祝禱，祈求消防弟兄工作順遂、任務平安、苗栗無災無難，隨後由徐耀昌、徐新淵代表受贈通訊裝備，徐縣長也頒發感謝狀和紀念品，感謝廟方熱心公益，彌補縣府資源的不足。
徐新淵指出，玉清宮捐贈200萬元經費添購LET/POC雙向無線電對講機（又稱全國通）20台、數位式無線電12台，還有原廠鋰電池150組和通訊閘道器等配備，未來兩套通訊系統，可藉由閘道器整合後互通訊息，由於援用電信業者高密度的基地台，可排除通訊死角障礙，一機在手，救災與救護任務更加無往不利，新設備將配發各救災救護大隊、勤務繁忙分隊與指揮中心使用。
他指出，消防局目前使用的無線電設備多為民國100年採購配發，服役多年且使用率偏高，加上火場、水難各類災害現場環境惡劣，設備耗損率相對增加，亟須逐步汰舊換新，感謝玉清宮提供消防人員這批新穎的通訊設備，除確保消防人員執勤安全，也可提升救災救護通訊效率，讓鄉親生命安全及財產更有保障。
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