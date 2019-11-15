鄭永金與林光華前後腳今晚同台 力挺蔡英文

總統蔡英文競選總部今晚於新竹縣成立，晚間6點半與立委參選人第一選區周江杰、第二選區鄭朝方舉行聯合競選總部成立大會，競總主委是張學舜，總幹事彭瑞德，顧問團團長鄭永金、全國中央客家助選團總團長林光華都上台致詞。

前縣長鄭永金今天也到場，他上台致詞時提到，8年的縣政因有大家支持，讓竹縣成為光榮的城市。去年鄭朝方參選縣長，他也感謝大家給他的支持。這次鄭朝方出來選，鄉親告訴他「還好鄭朝方有出來選，鄭永金就會出來」。

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他說，他要拜託大家，支持立委參選人周江杰、鄭朝方。他從政40年，政治人物要說到做到，他也要向鄉親拜託，懇請民眾支持。4年前，他與小英一起參選，他選竹縣立委、蔡英文選總統，當時總統政策承諾新竹生醫園區，如今明年就要開幕了，竹縣三等醫療要提升為台灣最好的醫療，呼籲民眾一起支持，讓蔡英文在竹縣能投入更多資源。

前縣長林光華致詞表示，自己拿著拐杖，命是撿回來了，「老天爺給我繼續活著，應該有期待，最大的期待是這次的總統選舉」，他說總統蔡英文在這三年多來所表現的，或許利益衝突如年金改革、軍公教等，部分咬牙切齒，認為不公平，但全台民調50％、60％支持。

他說，在法國同一個集團有9個人關係人暴斃，誰幹的好事？不可能是民進黨，是國民黨。同樣的大家可張開眼睛看，年金改革是因基金虧損連連，現任軍公教努力付出去支應已經退休的人員，有些還領得比現任還多，這樣不公平，當然需要改革。