苗縣明年編鄰長為民服務費 議員建議研擬核發要點
2019-11-15 21:09
聯合報 記者劉星君
／苗栗即時報導
鄰長工作內容多元屬為民服務性質，無給職。苗栗縣政府民政處在109年預算中，首度編列「鄰長為民服務費」，每名鄰長一個月300元，苗栗縣民政處今到議會工作報告，鄰長為民服務費引發議員們討論，有議員希望縣府明定相關費用，於法有據，也有議員認為，若縣府未來財政允許，希望能將300元再做調整。
苗栗縣鄰長有4675人。時代力量苗栗縣議員曾玟學說，苗栗縣109年編列1685萬元，作為苗栗縣鄰長為民服務費，每月300元。他詢問民政處長編列此預算的相關法源依據是什麼？希望民政處能盡快擬訂相關核發做業辦法，於法有據。
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民政處長彭基山說，法源依據根據行政院主計處民國99年解釋，地方政府視財源編列，里鄰長為民服務費用，全國很多縣市都有編列，包括新竹、花蓮縣都有，法源依據沒問題。
曾玟學說，其他縣市曾發生類似鄰長補助，無法源依據遭審計糾正，希望為民服務費的核發，能擬定出完善要點。他不反對編列此預算，但認為應於法有據，建議先凍結此項預算，等到民政處擬定相關要點後再執行。
民政處指出，縣府依內政部地方民意代表費用支給及村里長事務補助條例解釋編列，鄰長目前僅每月250元報費，109年度編列為民服務費用，每月300元，會儘速在會期結束前，擬定相關作業要點。
縣議員張顧礫說，鄰長是協助里長推動公共事務幫手，縣內不少村里聚落分散，加上無給職，工作吃力不討好，鄰長要幫忙打電話通知，送達相關訊息，一個月補助鄰長300元，不無小補，若將來縣府經濟狀況轉好， 300元可再做調整。
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