苗栗縣生育津貼6600元全台第2低 議員陳品安建議1萬元

2019-11-15 20:27 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



苗栗縣民政處今到議會工作報告，許多議員質詢關注苗栗縣的人口成長、生育津貼發放，苗栗縣議員陳品安說，苗縣出生人口數，從106年開始跌破4000人，3844名新生兒，107年新生兒3346人，今年預估將跌破3000人，生育津貼僅6600元，希望在不膨脹預算情況下，將生育津貼提高1萬元。

苗栗縣的生育津貼發放曾高達2萬元，但後來苗栗縣因財政困窘，生育津貼補助改為6600元，是全台第二低；議員陳品安說，苗栗縣108年生育津貼預算編列5000萬，但是苗栗縣出生人口數，從106年的3844人、107年3346人，新生兒出生人數不斷下降，編列的預算根本用不完。

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民政處指出，苗栗縣生育津貼發放，今年1到10月受理申請2582件，發出1704萬1200元，108年編列5000萬生育津貼，109年編列3300萬元，預算編列是以5000名新生兒，每人發放6600元編列。

陳品安說，苗縣編列的生育津貼預算根本用不完，她建議民政處長，希望將生育津貼提高到1萬元，再不膨脹預算情況，增加留住苗縣人口誘因。民政處長彭基山說，會建議縣長，在不影響預算情況下，研議將相關經費調整。

不過生育津貼非法定社福，財主單位是否願提高1萬元要依縣府的財政狀況考量。